برنامه سرویسدهی مترو در ایام نوروز
برنامه سرویسدهی مترو در ایام نوروز ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه به منظور ارائه خدمات مناسب به شهروندان در ایام نوروز، برنامه زمانبندی حرکت قطارها در این ایام را به شرح زیر اعلام میکند:
️۱. روزهای تعطیل رسمی نوروز(۱ تا ۴ فروردین و ۱۲ و ۱۳ فروردین)
سرویسدهی خطوط درونشهری (۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷): از ساعت ۶:۰۰ صبح آغاز می شود و و ساعت ۲۳:۰۰ اتمام می یابد.
سرفاصله حرکت قطارها در این خطوط هر ۱۵ دقیقه است.
سرویس دهی خط ۵ (تهران – کرج – گلشهر) نیز از ساعت ۶ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد. سرفاصله حرکت قطارها نیز هر ۳۰ دقیقه است.
️۲. روزهای غیرتعطیل ایام نوروز
در خطوط درونشهری (۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷) سرویسدهی از ۵:۳۰ صبح آغاز می شود و ساعت ۲۳ پایان می یابد.
در ساعات پیک سرفاصله ۱۰ دقیقه و ساعات غیرپیک سرفاصله ۱۵ دقیقه است.
ساعات سرویس دهی خط ۵ (تهران – کرج – گلشهر) از ۵:۳۰ صبح تا ۲۳ است.
سرفاصله حرکت در ساعات پیک هر ۲۰ دقیقه و ساعات غیرپیک ۳۰ دقیقه است.
️در خط هشتگرد نیز برنامه حرکت قطارها بدون تغییر بوده و مطابق روال عادی انجام میشود.