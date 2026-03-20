به گزارش ایلنا، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه به منظور ارائه خدمات مناسب به شهروندان در ایام نوروز، برنامه زمان‌بندی حرکت قطارها در این ایام را به شرح زیر اعلام می‌کند:

️۱. روزهای تعطیل رسمی نوروز(۱ تا ۴ فروردین و ۱۲ و ۱۳ فروردین)

سرویس‌دهی خطوط درون‌شهری (۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷): از ساعت ۶:۰۰ صبح آغاز می شود و و ساعت ۲۳:۰۰ اتمام می یابد.

سرفاصله حرکت قطارها در این خطوط هر ۱۵ دقیقه است.

سرویس دهی خط ۵ (تهران – کرج – گلشهر) نیز از ساعت ۶ صبح آغاز میشود و تا ساعت ۲۲ ادامه دارد. سرفاصله حرکت قطارها نیز هر ۳۰ دقیقه است.

️۲. روزهای غیرتعطیل ایام نوروز

در خطوط درون‌شهری (۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷) سرویس‌دهی از ۵:۳۰ صبح آغاز می شود و ساعت ۲۳ پایان می یابد.

در ساعات پیک سرفاصله ۱۰ دقیقه و ساعات غیرپیک سرفاصله ۱۵ دقیقه است.

ساعات سرویس دهی خط ۵ (تهران – کرج – گلشهر) از ۵:۳۰ صبح تا ۲۳ است.

سرفاصله حرکت در ساعات پیک هر ۲۰ دقیقه و ساعات غیرپیک ۳۰ دقیقه است.

️در خط هشتگرد نیز برنامه حرکت قطارها بدون تغییر بوده و مطابق روال عادی انجام می‌شود.

انتهای پیام/