English العربیه
کولیوند:

هدف قرار گرفتن کودکان، زنان، مراکز درمانی و امدادگران، نقض آشکار کنوانسیون‌ است

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با تشریح آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده غیرنظامی، از وقوع یک فاجعه انسانی گسترده خبر داد و تأکید کرد که حملات صورت‌گرفته مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، دکتر پیرحسین کولیوند با اشاره به آخرین گزارش‌های میدانی تا تاریخ ۲۷ اسفند اعلام کرد: بر اثر حملات هوایی از روز ۹ اسفند تاکنون بیش از ۷۰ هزار واحد غیرنظامی‌شامل منازل مسکونی، مراکز تجاری، مدارس و زیرساخت‌های حیاتی در نقاط مختلف کشور دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: در این حملات، نه‌تنها مناطق مسکونی بلکه ۲۵۱ مرکز درمانی، ۴۹۸ مدرسه و ۱۷ مرکز هلال‌احمر نیز آسیب دیده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ابعاد حقوقی این حملات و خسارات وارد شده اظهار کرد: حمله به مراکز درمانی، آموزشی و امدادی، مغایر با اصول بنیادین کنوانسیون‌های ژنو بوده و می‌تواند به‌عنوان نقض جدی حقوق بشردوستانه مورد پیگیری بین‌المللی قرار گیرد.

کولیوند با اشاره به آمار تکان‌دهنده تلفات گفت: در مدت جنگ رمضان بیش از ۱۸ هزار غیرنظامی مجروح شده‌اند، ۲۰۴ کودک زیر ۱۸ سال جان خود را از دست داده‌اند که ۵۳ کودک زیر ۵ سال در میان قربانیان هستند. بیش از ۳۲۰۰ زن مجروح و متاسفانه ۲ مادر باردار در مراکز درمانی و آموزشی جان باخته‌اند.

وی تأکید کرد: وقتی کودکان و مادران باردار هدف قرار می‌گیرند، این دیگر یک حادثه نظامی نیست، بلکه نشانه‌ای از نقض جدی کرامت انسانی است.»

کولیوند با بیان اینکه حمله به امدادگران؛ عبور از خطوط قرمز قواعد حقوق بشردوستانه است، افزود: در حملات دشمنان یک امدادگر هلال‌احمر در استان اصفهان مجروح و ۱۰ نیروی امدادی دچار مصدومیت شدند.

وی با بیان اینکه طبق گزارش‌ها، علاوه بر مناطق مسکونی، زیرساخت‌هایی نظیر بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز آب و فاضلاب و انبارهای امدادی نیز مورد آسیب قرار گرفته‌اند، افزود: این امر خطر بروز بحران‌های ثانویه بهداشتی و زیست‌محیطی را افزایش داده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان با خطاب قرار دادن جامعه جهانی گفت: ز تمامی نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان‌های فعال در حوزه حقوق بشر، انتظار داریم در برابر این نقض‌های آشکار سکوت نکنند. حفاظت از غیرنظامیان یک تعهد جهانی است. این گزارش نشان می‌دهد که بحران جاری فراتر از یک درگیری معمول بوده و به یک فاجعه انسانی با ابعاد حقوقی جدی تبدیل شده است؛ جایی که اصول بنیادین حقوق بشردوستانه زیر پا گذاشته شده و غیرنظامیان به‌جای حفاظت، هدف قرار گرفته‌اند.

