پاسخگویی بیش از ۶۰۰ کارشناس سلامت روان از طریق سامانه ۴۰۳۰
در راستای پاسخ به نیاز جمعیت عمومی در شرایط بحران جنگی به مداخلات فوری و کوتاه مدت روانشناختی، بیش از ۶۰۰ کارشناس سلامت روان از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با مدرک کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی در حال پاسخگویی ۲۴ساعته به تماس‌های هموطنان در سامانه تلفنی ۴۰۳۰ هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در شرایط بحرانی، دسترسی افراد به خدمات معمول سلامت روان تغییر می‌کند و نیاز است امکان بیشتری برای دسترسی افراد فراهم شود که توسعه خطوط تلفنی بحران یکی از موثرترین این راهکارهاست. 

خوشبختانه در بحران‌های گذشته از جمله دوران کرونا، دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی توانست با بهره گیری از این سامانه ارتباط ارزشمند و کارسازی با مردم عزیز کشورمان برقرار کند و به حفظ سلامت روان جامعه کمک به سزایی بکند. 

نیاز به دسترسی افراد به سامانه تلفنی اگر چه در دوران بحران بیشتر می‌شود اما در شرایط معمول نیز مورد نیاز است و برنامه ریزی جهت ارائه خدمات تلفنی روانشناختی به جامعه توسط وزارت بهداشت در این شرایط نیز در حال انجام است. 

این سامانه پاسخگوی تماس افراد در تمامی ایام تعطیلات نوروزی و با تعداد قابل توجهی از کارشناسان خواهد بود اما با توجه به حجم بالای تماس ها، نیازمند همکاری مردم عزیز کشور است. 

هدف این سامانه ارائه خدمات فوری و البته کوتاه مدت تخصصی برای افراد است تا بتوانند شرایط بحران را سپری کنند و در صورت نیاز برای دریافت درمان‌های تخصصی روانپزشکی و روانشناختی در ۱۰۶ مرکز سلامت روانی اجتماعی جامعه نگر (سراج) و مراکز جامع سلامت در سراسر کشور با راهنمایی کارشناس پاسخگو در شرایط مناسب ارجاع شوند.

