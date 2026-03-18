پیام فراجا در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس؛ متن پیام به شرح ذیل است:

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شهادت عاشقانه «دکتر علی لاریجانی» دبیر شهید شورای عالی امنیت ملی، که بر اثر ترور ناجوانمردانه آمریکای خونخوار و رژیم شیطانی صهیونی، صورت گرفت بار دیگر جامعه ایران اسلامی را عزادار کرد؛ یک عمر مجاهدت خستگی ناپذیر در سنگرهای حیاتی خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بخشی از کارنامه درخشان حیات طیبیه آن شهید والامقام است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت آن مجاهد نستوه به محضر ولی فقیه، حضرت آیت الله امام خامنه‌ای (حفظه الله) خاندان محترم و آحاد ملت قدرشناس و مقاوم ایران اسلامی، با خون تمامی شهدا، بویژه شهدای جنگ رمضان عهد و پیمان می‌بندد تا انتقام جنایات صورت گرفته و پشیمانی دشمنان سفاک و ددمنش، لحظه‌ای از پای نخواهد نشست.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/