بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره سختی‌های زندگی افراد دارای معلولیت در شرایط بحران و جنگ گفت: در شرایط فعلی زندگی همه مردم تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است، اما افراد دارای معلولیت چند برابر بیش از سایر شهروندان با مشکلاتی برای گذران امور روزمره خود مواجه شده‌اند. نبود پرستار و مراقب در منزل افراد دارای معلولیت، یکی از مهم‌ترین مشکلات آن‌ها در شرایط فعلی است.

به گفته این فعال حوزه حقوق معلولان، بسیاری از افراد دارای معلولیت امکان سفر و حضور در شهرها و روستاهای امن را ندارند و مشخص نیست آن‌ها که در تهران و شهرهایی که در وضعیت جنگ زندگی می‌کنند باید به تنهایی در شرایط جنگ چگونه ادامه زندگی دهند. برخی از افراد دارای معلولیت در مناطق با ریسک بالا ساکن هستند، در حالی که امکان جابجایی ندارند.

او اضافه کرد: افرادی هم که امکان اسکان در شهر دیگر را داشته باشند، با مشکلاتی در حمل و نقل مواجهند به این معنا که تهیه بلیت قطار و هواپیما با توجه به قیمت آن‌ها سخت است برای استفاده از اتوبوس هم افراد دارای معلولیت نیاز به همراهی دارند که به آن‌ها برای سوار شدن و پیاده شدن از اتوبوس کمک کند و این موضوع حتی توسط رانندگان این وسائل نقلیه هم تاکید می‌شود.

مروتی این را هم گفت که بسیاری از افراد دارای معلولیت امکان تردد در خیابان برای خرید مایحتاج مورد نیاز و گذران امور روزمره را ندارند و مشخص نیست آن‌ها باید چگونه مشکلات خود را برطرف کنند. از طرف دیگر مشکلات معیشتی که همواره این گروه با آن دست به گریبان بوده‌اند، هم معضلات زندگی آن‌ها را چند برابر می‌کنند.

او اضافه کرد: بخش زیادی از افراد دارای معلولیت که دارای کسب و کار آنلاین بوده‌اند هم به دلیل قطع شدن اینترنت، درآمدشان را از دست داده‌اند.

مدیر کمپین معلولان به معضلات افراد ناشنوا به دلیل قطعی اینترنت هم اشاره کرد و افزود: این افراد از برنامه‌های خارجی روی گوشی خود استفاده می‌کردند، حالا دسترسی آن‌ها به این برنامه‌ها قطع شده و اپلیکیشن‌های داخلی هم از امکانات لازم برای پوشش نیازهای داخلی برخوردار نیستند.

به گفته او وضعیت معلولان ساکن در مراکز اقامتی سازمان بهزیستی متفاوت است به این معنا که در این مراکز پرسنل حضور دارند. آنطور که در خبرها هم آمده بود به دلیل سختی شرایط برخی از این مراکز به مناطق امن‌تر منتقل شده‌اند. اما مشکلاتی که بیان شد مربوط به سالمندان و افراد دارای معلولیتی است که در منزل به صورت تنها یا در کنار خانواده زندگی می‌کنند.

او تاکید کرد: مشکلاتی که مطرح شد دقیقا وضعیتی است که در حال حاضر من و افراد دارای معلولیتی که با آن‌ها در ارتباط هستم تجربه می‌کنیم.

