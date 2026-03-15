به گزارش ایلنا، در این بازدید که با هدف بررسی روند خدمت‌رسانی به زندانیان و قدردانی از کارکنان این مرکز انجام شد، رئیس سازمان با حضور در بخش‌های مختلف رفاهی و خدماتی، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مددجویان قرار گرفت.

محمدی در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگوی صمیمی با کارکنان، تلاش‌ها و زحمات آنان را به ویژه در ایام کنونی شایسته قدردانی دانست و بر اهمیت استمرار رویکرد مسئولانه در ارائه خدمات به زندانیان تأکید کرد.

انتهای پیام/