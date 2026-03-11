جرئیات فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران/ تعدادی از مراکز امروز هم فعال هستند

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام جنگ تحمیلی رمضان در پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی، مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت مولی الموحدین حضرت امام علی (ع) و شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام جنگ تحمیلی رمضان در پایتخت گفت:  جهت رفع دغدغه و تسریع در خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان در این خصوص، به رغم تجاوز وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیست و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان و وجود شرایط جنگی در این ایام، مراکز معاینه فنی شهر تهران فعال هستند. 

وی در توضیح نحوه فعالیت این مراکز در ایام جنگ تحمیلی رمضان افزود: کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران و واحدهای سیار به استثناء مراکز بیهقی، سراج، ابوذر و واحدهای سیار نوبنیاد و کلاهدوز در تمام ایام هفته از شنبه تا پنج شنبه براساس میزان مراجعات و تقاضای شهروندان فعال بوده و در روزهای جمعه مراکز نیایش، الغدیر، دماوند، خاوران، حکیم، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام و واحدهای سیار جیحون، بوتان، بوعلی، شریعتی، اتحاد، یاس فاطمی، گیلان از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ آماده خدمت‌رسانی به شهروندان هستند. 

میرزایی قمی ادامه داد: با توجه به تعطیل رسمی در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفند ماه مصادف با شهادت امیرالمومنین حضرت امام علی (ع) و فعالیت مراکز تعویض پلاک در شهر تهران، مراکز معاینه فنی شهدای زمان آباد، الغدیر و واحدهای سیار معاینه فنی یاس فاطمی، اتحاد، بوعلی، بوتان، جیحون از ساعت ۸ الی ۱۴ فعال خواهند بود.

 

