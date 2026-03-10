سلامت روحی و جسمی دانشآموزان و خانوادهها؛ مهمترین مأموریت امروز
معاون تربیتبدنی و سلامت اموزش و پرورش گفت: در شرایط فعلی، مراقبت از سلامت جسم و جان و روان دانشآموزان، خانوادهها و همکاران بسیار مهم است.
به گزارش ایلنا، محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش در بیست و هفتمین اتاق وضعیت معاونت تربیت بدنی و سلامت با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت شهادت جانسوز رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) و جمعی از فرماندهان، سرداران، مردم شریف ایران و دانشآموزان بر لزوم حفظ وحدت و پاسداری از انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: در شرایط جنگی و حمله دشمن آمریکایی صهیونی به ایران اسلامی لزوم شبکهسازی و ارتباط مستمر با کارکنان مجموعهها، معاونین مناطق، مدیران مدارس، والدین و دانشآموزان بسیار پراهمیت است ضمن اینکه پیگیری و اجرای دقیق برنامهها و فعالیتهای معاونت تربیتبدنی و سلامت را باید با پیشبینی سناریوهای متنوع و کاربردی پیش برد و در این بخش هیچگونه درنگی جایز نیست.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اهتمام، جدیت و همدلی کلید موفقیت و رسیدن به اهداف و مقاصد حوزه معاونت تربیتبدنی و سلامت است و در شرایط فعلی، مراقبت از سلامت جسم و جان و روان دانشآموزان، خانوادهها و همکاران بسیار مهم است که باید آن را از مسیر تولید محتوای به هنگام و برنامهریزی دقیق و برگزاری جلسات مجازی در فواصل منظم زمانی در اولویت قرار داد؛ این از مهمترین ماموریتهای امروز ما در جنگ است.
محمد جعفری تصریح کرد: ابلاغ اعتبار و شرح هزینهها، تهیه بانک اطلاعاتی استانها جهت تسهیل دسترسی، استفاده از ظرفیتهای رسانه ای با حضور ورزشکاران و نامآوران جهت تقویت روحیه ملی و اشاعه فرهنگ شهدا و دیدار با خانوادههای معزز شهدای دانشآموز و همکارانی که به فیض شهادت نائل شدهاند، از مواردی است که فوقالعاده مهم است.
در ادامه این اتاق وضعیت، میرزاده سرپرست معاونت تربیتبدنی و سلامت استان هرمزگان گزارشی از شهادت دانشآموزان شجره طیبه شهرستان میناب ارائه داد. همچنین معاونین تربیتبدنی و سلامت استان فارس و شهرتهران نیز گزارش عملکرد و پیشنهاداتی را در زمینه شرایط جاری و برخی از آئین نامهها و دستور العمل های در حال تدوین ارائه کردند.