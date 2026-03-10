شهادت ۵ دانشجوی پیام نور؛ آمار شهدای دانشجو به ۱۵ نفر رسید

به گزارش ایلنا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد؛ محمدمهدی رضائی دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور مرکز همدان، عبدالرحمن فرحبخش، دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیام‌نور واحد بوموسی استان هرمزگان، اقبال تنهااحمدوندی، دانشجوی روانشناسی مرکز کامیاران استان کرمانشاه، حسن عزیزی، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام‌نور مرکز پاوه استان کرمانشاه، شهیده سمیرا شریفی دانشجوی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام‌نور واحد دیواندره استان کردستان در حمله نظامی آمریکایی -صهیونی به کشورمان به شهادت رسیدند.

پیش از این نیز مدیر روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته بود که هنوز آمار نهایی و قطعی از تعداد شهدای دانشجو در دست نیست، اما بر اساس اطلاعات اولیه و گزارش‌های دریافتی، تاکنون شهادت ۱۰ دانشجو تأیید شده است. فرآیند بررسی و جمع‌آوری اطلاعات همچنان ادامه دارد و احتمال به‌روزرسانی آمار در روزهای آینده وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرجس شیخ‌پور شیرازی، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی؛ شاهرخ مهدیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه ایلام؛ سیدعلی یوسفی، دانشجوی دانشگاه قم؛ سامان خسروانی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور مرکز کوهدشت استان لرستان؛ سیاوش بیرانوند، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور واحد دره‌شهر استان ایلام؛ محمدمهدی ازگلی، دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه تهران؛ محمدمهدی شریفی، دانشجوی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ و سیدعلی یوسفی، دانش‌آموخته رشته معارف اسلامی، الهیات و ارشاد، مهدی ایوبی دانشجوی رشته تربیت بدنی مرکز آموزشی شهید صیاد نزاجا و جابر حسینیان دانشجوی رشته کاردانی روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی آران و بیدگل دانشجویانی هستند که در حملات ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونی به شهادت رسیده‌اند.

