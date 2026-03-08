انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق سلاح و مهمات در میرجاوه

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق سلاح و مهمات در منطقه مرزی میرجاوه خبر داد.

به گزاش ایلنا، سردار رضا شجاعی در این باره بیان داشت: در پی وصول اخبار و اطلاعات از تحرکات گروهک های تروریستی و ضد انقلاب و اطلاع از قصد آنان برای ورود به خاک کشور ایران و انجام اقدامات تروریستی و نا امن سازی شهرها، با توجه به جنگ تحمیلی با آمریکا جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی مراتب در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

وی افزود: شب گذشته یک باند سازمان‌یافته قاچاق سلاح و مهمات تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند با مرزبانان درگیر و پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید با برتری قاطع آتش مرزبانان، با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، این مقام انتظامی مرزبانی استان عنوان داشت: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، تعداد ۱۰قبضه سلاح کلت، ۵قبضه سلاح کلاش، ۵ قبضه سلاح ام فور و تعداد ۶۶ خشاب مربوطه را کشف کردند.

