به گزارش ایلنا، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: محیط زیست؛ قربانی خاموش جنگ هاست؛ برغم هشدارهای قبلی و مکاتبات انجام شده با دبیرکل سازمان ملل، برنامه محیط زیست ملل متحد unep ⁩و وزرای محیط زیست منطقه درباره پیامدهای جنگ در منطقه خلیج فارس با آسیب پذیری بالای ⁧محیط‌زیستی ، بار دیگر جنگی ناجوانمردانه بر کشور عزیزمان تحمیل شد.

