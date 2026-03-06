بر اساس اعلام این مرکز، پرده‌ها همیشه بسته یا کشیده است و حتی در روز روشن نیز باز نمی‌شود.

همچنین تردد دائمی افراد جوان (عمدتاً مرد) از دیگر نشانه‌ها عنوان شده است؛ به‌گونه‌ای که رفت‌وآمد مکرر چند مرد جوان به خانه مشاهده می‌شود، بدون حضور زنان یا کودکان یا خانواده.

در این اطلاعیه آمده است: تولید زباله بیشتر از حد معمول نیز می‌تواند نشانه‌ای قابل توجه باشد؛ به‌طوری که برای ۲ تا ۳ نفر ساکن، روزانه ۳ تا ۴ کیسه بزرگ زباله بیرون گذاشته می‌شود.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین به سکوت غیرعادی خانه اشاره کرده و آورده است: برخلاف خانه‌های معمولی، صدای تلویزیون یا فعالیت‌های عادی در چنین خانه‌هایی شنیده نمی‌شود.

از دیگر موارد ذکر شده در این اطلاعیه، رفت‌وآمدهای مشکوک در شب است؛ به‌گونه‌ای که در شب از پشت پرده‌ها سایه‌های متعدد و حرکت مکرر افراد دیده می‌شود، اما صدایی به گوش نمی‌رسد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اسباب‌کشی نامتعارف نیز از دیگر نشانه‌هاست؛ این افراد معمولاً وسایل کمی دارند، با همسایه‌ها تعامل ندارند یا پنهان‌کاری غیرمتعارف دارند.

همچنین استفاده افراطی از ماسک و عینک حتی در شرایطی که نیازی به استفاده از ماسک وجود ندارد، از دیگر موارد قابل توجه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، وسایل نقلیه خاص و مشکوک نیز می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت این گروه‌ها باشد؛ از جمله تردد مکرر با وانت نیسان، هایلوکس، وانت‌های قدیمی یا خودروهای باربر.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در پایان تأکید کرده است: این گروه‌ها دارای اصول کلی مشخصی هستند که شامل پنهان‌کاری، عدم زندگی عادی، تردد گروهی مردان جوان و عدم تعامل اجتماعی است و شهروندان باید این موارد را فراموش نکنند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که مردم باید کمک نیروهای نظامی باشند.