به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی گفت: افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از گروه‌های هدف اصلی این سازماندر شرایط بحران نیازمند تمهیدات ویژه‌ای هستند به ویژه افرادی که مجهول‌الهویه بوده و فاقد خانواده یا سرپرست هستند و جابه‌جایی بسیاری از آنان به دلیل شرایط جسمی و روانی‌شان امکان‌پذیر نیست.

موسوی چلک افزود: با پیگیری‌های معاونت توانبخشی در سطح ستاد و استان‌ها و همچنین تدابیر اتخاذشده توسط مراکز غیردولتی تاکنون ۱۷ مرکز توانبخشی از ۲۴ مرکزی که در مجاورت مراکز حساس و نظامی قرار داشتند جابه‌جا شده‌اند.

به گفته وی، ۱۴۹۳ نفر از ساکنان مراکز توانبخشی ترخیص و به خانواده‌های خود تحویل داده شده‌اند البته در حوزه توانبخشی برقراری ارتباط مستمر با خانواده‌ها ضروری است تا پذیرش این افراد توسط خانواده‌ها تسهیل شود.

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی همچنین خبر داد: تا کنون ۴۳۷ نفر از ۷۰۳ نفر افراد تحت پوشش واجد شرایط جابه‌جایی از یک مرکز به مرکز دیگر شناسایی شده‌اند.

