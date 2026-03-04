تأمین اسکان و تسهیلات برای دانشجویان خارجی باقیمانده در خوابگاهها
مدیر کل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان گفت: اکثر دانشجویان بین الملل دانشگاهها را ترککردهاند.
به گزارش ایلنا، سید محمدباقر جعفری آخرین وضعیت دانشجویان بینالمللی در پی تعطیلی دانشگاهها را تشریح کرد و از تمهیدات ویژه برای دانشجویان خارجی دانشگاهها خبر داد.
وی گفت: اکثر دانشجویان بینالمللی که در کشورهای نزدیک اقامت دارند، با توجه به تعطیلی دانشگاهها، کشور را ترک کردهاند.
جعفری افزود: دانشجویان بینالمللی که از مسیرهای دورتری مانند کشورهای آفریقایی هستند و به دلیل نبود مرز زمینی و بسته بودن فضای هوایی امکان خروج ندارند، در خوابگاهها اسکان داده شدهاند؛ هر دانشگاه این دانشجویان را در یک خوابگاه متمرکز کرده است.
مدیر کل امور دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاهها موظف هستند در ایام تعطیلات تابستان تعطیلات عید نوروز نیز به دانشجویان بین الملل خوابگاه ارائه دهند. ما به دانشگاهها نامه زدهایم تا برای دانشجویانی که امکان سفر دارند، تسهیلات لازم برای رفت فراهم شود و برای دانشجویانی که امکان رفتن ندارند، دانشگاهها تسهیلات ارائه کنند.
وی یادآور شد؛ همچنین در صورت نیاز، هماهنگیهای لازم برای جابهجایی این دانشجویان بین دانشگاههایی مانند دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و دانشگاه مازندران برای تأمین امنیت کامل آنها انجام خواهد شد.
اخیرا سازمان امور دانشجویان اعلامکرد: با هماهنگی پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، خروج دانشجویان خارجی از مرزهای زمینی کشور بدون نیاز به مجوز امکانپذیر شد؛ دانشگاهها موظف به همکاری کامل با این فرآیند هستند.