به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) به ملت شریف ایران، از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در تهران و جاده‌های منتهی به پایتخت همزمان با برگزاری مراسم وداع در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) خبر داد.

وی با بیان اینکه این محدودیت‌ها به مدت ۳ شبانه‌روز در تهران اجرا خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده شهروندان تهرانی و هموطنان از اقصی نقاط کشور، طرح جامع و ویژه ترافیکی در معابر شهری و محورهای برون‌شهری منتهی به پایتخت طراحی و از بعدازظهر امروز اجرایی می‌شود.

جزئیات محدودیت‌های ترافیکی در رینگ اول اطراف مصلی

رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد: در رینگ اول پیرامون مصلای بزرگ تهران، محدودیت کامل تردد و توقف برای تمامی وسایل نقلیه اعمال می‌شود. ین محدوده شامل خیابان‌های: شهید بهشتی، شهید قنبرزاده، پاکستان، میرعماد خواهد بود.

ممنوعیت تردد و توقف موتورسیکلت در اطراف مصلی

سردار حسینی تأکید کرد: تردد و توقف موتورسیکلت نیز در این محدوده به‌طور کامل ممنوع است و راکبان موتورسیکلت همانند سایر وسایل نقلیه موظفند از پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کنند. هیچ‌گونه استثنایی برای ورود موتورسیکلت به این رینگ اول وجود نخواهد داشت.

پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در اطراف مصلی

وی تاکید کرد: برای تسهیل حضور شرکت‌کنندگان، فضاهای متعدد توقف و پارک خودرو در اطراف محدوده مراسم پیش‌بینی شده است، از جمله:

پارکینگ ۴۰ سرا در ضلع جنوب و خیابان شهید مطهری

باند شمالی بزرگراه رسالت (به‌صورت مورب)

بزرگراه مدرس (هر دو مسیر به‌صورت مورب)

خیابان‌های قائم‌مقام فراهانی، میرزا شیرازی و ولیعصر (عج) در غرب مصلی

خیابان‌های شریعتی، سهروردی، خرمشهر، هویزه، صابونچی و کلیه معابر عمود بر شهید قنبرزاده در شرق مصلی

شهروندان می‌توانند برای توقف خودرو و موتورسیکلت خود از این فضاها استفاده کنند.

مسیرهای پیشنهادی برای ورود به تهران و استفاده از حمل‌ونقل عمومی

رئیس پلیس راهور فراجا با توصیه به استفاده حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مسیرهای پیشنهادی برای ورود به پایتخت را به شرح زیر اعلام کرد:

ورودی‌های جنوب و جنوب‌غرب

شهروندانی که از آزادراه قم – تهران وارد می‌شوند، ترجیحاً در پارکینگ‌های حرم مطهر امام خمینی (ره) و بهشت زهرا (س) توقف کرده و از طریق ایستگاه‌های مترو حرم مطهر و شاهد به سمت مصلی عزیمت کنند.

ورودی‌های شرق و شمال‌شرق

مسافران استان‌های شرقی و شمال‌شرقی کشور می‌توانند در محدوده بزرگراه شهید دوران توقف کرده و از ایستگاه‌های مترو شهید کلاهدوز و پیروزی برای ادامه مسیر استفاده کنند.

ورودی‌های جنوب‌شرق (ورامین، شهرری، محور امام رضا(ع)

پیشنهاد می‌شود خودروها در اطراف میدان فرمانداری و محدوده ایستگاه مترو جوانمرد قصاب پارک شده و از طریق مترو به سمت مصلی تردد صورت گیرد.

ورودی‌های غرب و شمال‌غرب (البرز، قزوین و استان‌های نیمه غربی)

مسافران آزادراه کرج – تهران می‌توانند در محدوده میدان صادقیه، بزرگراه جناح و بزرگراه اشرفی اصفهانی توقف کرده و از طریق مترو صادقیه و پایانه‌های اتوبوس‌رانی به سمت مصلی حرکت کنند.

آماده‌باش کامل پلیس در تهران و شعاع ۳۰۰ کیلومتری

سردار حسینی با اشاره به آمادگی کامل پلیس راهور در سراسر کشور گفت: تمامی نیروهای پلیس راهور تهران بزرگ و همچنین یگان‌های مستقر در شعاع ۳۰۰ کیلومتری پایتخت در آماده‌باش کامل قرار دارند تا مدیریت تردد ورودی و خروجی‌های تهران را به بهترین شکل انجام دهند.

وی افزود: با توجه به احتمال همزمانی بار ترافیک ورودی و خروجی پایتخت در برخی مقاطع، تمهیدات لازم بر اساس تجربیات سنوات گذشته اتخاذ شده و در صورت نیاز، محدودیت‌های مقطعی به‌صورت لحظه‌ای اعمال و از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت جاده‌های کشور

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه درباره وضعیت محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر هیچ‌یک از محورهای کشور دارای انسداد یا محدودیت ترافیکی نیست و تردد در تمامی جاده‌ها به‌صورت روان و ایمن در جریان است.

وی با اشاره به مدیریت مقطعی ترافیک در روزهای گذشته در برخی محورهای شمالی، تصریح کرد: شرایط جاده‌های کشور به حالت عادی بازگشته و تردد دوطرفه در محورهای شمالی برقرار است، اما نظارت لحظه‌ای بر حجم تردد همچنان ادامه دارد.

سردار حسینی همچنین با توجه به گزارش بارندگی در برخی محورهای شمالی کشور، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به لغزندگی سطح معابر، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

