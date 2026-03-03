خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله هوایی به ۳ امدادگر هلال احمر حین امدادرسانی

کد خبر : 1757943
لینک کوتاه کپی شد.

۳ امدادگر جمعیت هلال‌احمر عصر امروز در حین انجام عملیات امداد و نجات، مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام جمعیت هلال‌احمر، این چندمین بار است که رژیم صهیونیستی با نقض قواعد بین المللی و حقوق بشردوستانه که موضوع اصلی آن مخاصمات مسلحانه است، امدادگران جمعیت هلال‌احمر را مورد هدف حمله خود قرار می‌دهد.

هم اکنون حال عمومی امدادگران مساعد گزارش شده است.

بر اساس اعلام جمعیت هلال‌احمر، در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز، ۵ امدادگر هلال احمر در حین امدادرسانی، مستقیم مورد حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل