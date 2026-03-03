حمله هوایی به ۳ امدادگر هلال احمر حین امدادرسانی
۳ امدادگر جمعیت هلالاحمر عصر امروز در حین انجام عملیات امداد و نجات، مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام جمعیت هلالاحمر، این چندمین بار است که رژیم صهیونیستی با نقض قواعد بین المللی و حقوق بشردوستانه که موضوع اصلی آن مخاصمات مسلحانه است، امدادگران جمعیت هلالاحمر را مورد هدف حمله خود قرار میدهد.
هم اکنون حال عمومی امدادگران مساعد گزارش شده است.
بر اساس اعلام جمعیت هلالاحمر، در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز، ۵ امدادگر هلال احمر در حین امدادرسانی، مستقیم مورد حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.