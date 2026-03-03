رییس بیمارستان امام خمینی تهران در گفتوگو با ایلنا:
آمادهسازی ۵۰۰ تخت بیمارستانی برای مجروحان؛ بستری شدن ۵۰ نفر در پی حملات
رییس بیمارستان امام خمینی تهران گفت: در حدود ۵۰۰ تخت آماده کرده ایم تا در صورت ورود مجروحان، بتوانیم آنها را درمان کنیم؛ اگرچه تا کنون به این تعداد نیاز نداشتیم و تنها حدود ۵۰ نفر مجروح را تحت مراقبت قرار دادیم.
عبدالرحمن رستمیان، رئیس بیمارستان امام خمینی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در پی حوادث اخیر، همکاران ما با آگاهی کامل به کار خود پیوستند؛ باید از همکاران پزشک، پرستار، پیراپزشک و سایر کارکنان پشتیبان که برای انجام وظایف خود حضور داشتند، تشکر کنیم. با این تلاشها میتوانیم به هر مجروحی کمک کنیم و حداکثر توان خود را به کار ببریم. همانطور که میدانید، این افراد نیز مانند سایر مردم، خانه و زندگی دارند؛ لذا در مواجهه با فشارهای ناشی از حوادث، استرسزا هستند، اما با پیگیری خانوادهها و حمایتهای متقابل، امکان ارائه بهترین مراقبت به بیماران و مجروحین فراهم میشود.
وی افزود: من روز گذشته در اورژانس حضور داشتم و به محض آمدن بیمار، اساتید اورژانس، پرستاران و تکنسینها بهسرعت به کار پرداختند. برخی از اساتید بهعنوان مقیم در بیمارستان مشغول به کار شدند تا در صورت نیاز به عمل جراحی یا مراقبتهای ویژه بتوانند بهسرعت اقدامات لازم را انجام دهند. این همکاریهای فشرده و منسجم سبب میشود که بیشترین توان خود را در خدمت بیماران بهکار ببریم.در طول جنگ دوازده روزه، همکاران ما ـاعمّ از اساتید و کارکنان رشتههای مختلف ـ همگی آماده بودند تا به مردم کمک کنند. تمام تلاشها صرف ارائهٔ خدمات مورد نیاز مجروحین شد؛ هیچ تفکیکی بین افراد یا گروهها اعمال نشد و همهٔ بیماران تحت مراقبت قرار گرفتند.
رستمیان در ادامه تأکید کرد: در این دوره، بهرغم مشکلات حملونقل برخی از همکاران و نیاز به ماندن طولانیمدت در محل، مکان ویژهای برای استراحت و اقامت پرسنل بیمارستان فراهم گردید. این فضا صرفاً برای کارکنان داخلی و فقط پرسنل بهداشت و درمان است و هیچکس از خارج در آن حضور نداشته و ندارد. پرسنل کشیکدار و افرادی که بهدلیل مشکلات خانوادگی یا مسافرتهای شهری نیاز به خوابگاه داشتند، در این مکان اقامت داشتند تا بتوانند بهبهترین شکل ممکن به مراقبت از مجروحین بپردازند.
به گفته وی، در حدود پانصد تخت در اختیار گذاشتیم تا در صورت ورود مجروحین، بتوانیم آنها را درمان کنیم؛ اگرچه تا کنون به این تعداد نیاز نداشتیم و تنها حدود پنجاه مورد مجروح را تحت مراقبت قرار دادیم. برخی از این بیماران در ICU بودند، برخی عمل جراحی شدهاند و برخی دیگر مرخص شدهاند. همکاران یا مقیم یا آنکال آمادگی کامل را برای ارائه خدمات درمانی دارند.
رییس بیمارستان امام خمینی با بیان اینکه در رابطه با کمبود خون، تا کنون با مشکلی مواجه نشدهایم، گفت: با این حال، از همکاران انتقال خون درخواست کردیم که به بیمارستان مراجعه کنند. در دورهٔ قبلی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گروه انتقال خون همراه با تیم پزشکی و پرستاری ما حضور یافتند و نزدیک به ۱۳۰ واحد خون توسط همکاران بیمارستان اهدا شد و مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر نیز تأکید کردهایم که این همکاران همچنان به بیمارستان مراجعه کنند. علاوه بر این، نیروهای داوطلب نیز اعلام آمادگی کردهاند تا در صورت نیاز به کمک بیمارستان بیایند.
رستمیان در پایان گفت: در این مرکز، تمام فضاها – شامل بخشهای بستری، خوابگاههای پرستاری، خوابگاههای پزشکان و سایر خوابگاههای کارکنان – منحصراً برای پرسنل داخلی تعیین شده است. هیچ فردی خارج از پرسنل مجوز ورود به این مکانها را ندارد و قوانین صریحی وجود دارد که این مکانها فقط مخصوص پرسنل بیمارستان باشند.