در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
توضیح درباره نحوه اسکان جنگزدگان
سخنگوی شهرداری تهران گفت: درباره خانههای آسیبدیده از جنگ دقیقاً همان تعهدات داوطلبانهای را که شهرداری تهران در جنگ 12 روزه بر عهده داشت، در این جنگ نیز بر عهده دارد و خدماترسانیمان را در همه مناطق بیستودوگانه انجام خواهیم داد.
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره تمهیدات سازمان متبوع خود در صورت رویارویی شهروندان با پدیده بیسرپناهی به دلیل تخریب منازل مسکونی در جنگ گفت: همه پرسنل مجموعه مدیریت شهری، مانند جنگ 12 روزه، در کنار مردم هستند و همراه با مجموعههای نظامی و انتظامی برای بهبود شرایط تلاش میکنند.
او ادامه داد: نخستین اولویت ما این است که شهر را آرام و آراسته و در شرایطی قرار دهیم که جریان زندگی در آن جاری باشد. به همین دلیل خدمات شهرداری تهران در حوزههای مختلف، از جمله حملونقل عمومی، خدمات شهری و همه حوزهها، بدون وقفه و به صورت شبانهروزی در جریان است.
سخنگوی شهرداری تهران درباره مردمی که با تخریب منازلشان مواجه شدهاند هم اظهار کرد: درباره خانههای آسیبدیده نیز دقیقاً همان تعهدات داوطلبانهای را که شهرداری تهران در جنگ 12 روزه داشت در این جنگ ناجوانمردانه آمریکاییها نیز بر عهده دارد و خدماترسانیمان را در همه مناطق بیستودوگانه انجام خواهیم داد.
او درباره آمادگی هتلهای تحت نظارت شهرداری برای اسکان اضطراری شهروندان حادثهدیده هم عنوان کرد: در این زمینه هم شهرداری همان مسیر جنگ 12 روزه را ادامه میدهد، موضوع اسکان موقت، اسکان اضطراری، اسکان دائمی و بحث بازسازی خانهها، همه موارد کاملاً مشابه همان رویکردی وجود دارد که در جنگ12 روزه اتفاق افتاد.