عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره تمهیدات سازمان متبوع خود در صورت رویارویی شهروندان با پدیده بی‌سرپناهی به دلیل تخریب منازل مسکونی در جنگ گفت: همه پرسنل مجموعه مدیریت شهری، مانند جنگ 12 ‌روزه، در کنار مردم هستند و همراه با مجموعه‌های نظامی و انتظامی برای بهبود شرایط تلاش می‌کنند.

او ادامه داد: نخستین اولویت ما این است که شهر را آرام و آراسته و در شرایطی قرار دهیم که جریان زندگی در آن جاری باشد. به همین دلیل خدمات شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف، از جمله حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و همه حوزه‌ها، بدون وقفه و به صورت شبانه‌روزی در جریان است.

سخنگوی شهرداری تهران درباره مردمی که با تخریب منازل‌شان مواجه شده‌اند هم اظهار کرد: درباره خانه‌های آسیب‌دیده نیز دقیقاً همان تعهدات داوطلبانه‌ای را که شهرداری تهران در جنگ 12 روزه داشت در این جنگ ناجوانمردانه آمریکایی‌ها نیز بر عهده دارد و خدمات‌رسانی‌مان را در همه مناطق بیست‌ودوگانه انجام خواهیم داد.

او درباره آمادگی هتل‌های تحت نظارت شهرداری برای اسکان اضطراری شهروندان حادثه‌دیده هم عنوان کرد: در این زمینه هم شهرداری همان مسیر جنگ 12 روزه را ادامه می‌دهد، موضوع اسکان موقت، اسکان اضطراری، اسکان دائمی و بحث بازسازی خانه‌ها، همه موارد کاملاً مشابه همان رویکردی وجود دارد که در جنگ12 روزه اتفاق افتاد.

