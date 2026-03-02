در گفتوگو با ایلنا اعلام شد؛
۱۳۳ شهرستان مورد اصابت قرار گرفته است؛ ۵۵۵ نفر از هموطنان شهید شدند
سخنگوی جمعیت هلالاحمر از مورد اصابت قرار گرفتن ۱۳۳ شهرستان در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد و گفت: تاکنون ۵۵۵ نفر از هموطنان عزیزمان که عموما خانواده و کودک بودند، به درجه رفیع شهادت رسیده اند.
«مجتبی خالدی» سخنگوی جمعیت هلالاحمر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات انجام شده از سوی این جمعیت توضیح داد و گفت: از لحظات اول اصابت بلافاصله مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر در حالت آماده باش قرار گرفت. تمام معاونین و مدیرعاملان جمعیت هلال احمر در مراکز عملیات اضطراری خود مستقر شدند و تمام پایگاهها آماده باش ۱۰۰ درصد را دریافت کردند.
او ادامه داد: جمعیت هلال احمر در دو حوزه امداد و نجات و خدمات مربوط به سلامت، به طور ویژه خدمترسانی میکند. در حوزه امداد و نجات، تیمهای تخصصی مختلف از جمله تیمهای آواربرداری تخصصی، جستجو و نجات، فوریتهای پزشکی و زندهیاب در حالت آماده باش قرار گرفتند. از طرفی، هر اصابتی که صورت میگرفت یکی از تیمهای ما به محل اعزام میشد و اقدامات لازم و فراخوان برای اعزام سایر تیمها از طریق تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر شروع میشد.
وی تصریح کرد: در حوزه ارائه خدمات سلامت توسط هلال احمر، مهمترین چیزی که مردم با آن آشنا هستند، داروخانههای هلال احمر است. تمام داروخانههای هلال احمر در حالت آماده باش هستند که ۲۴ساعته و به طور شبانه روزی در حال ارائه خدمت هستند. یکی از نگرانیهای مردم در خصوص داروهای خاص و داروهای تک نسخه است که تا این لحظه همهی داروها دپو شده و درحال ارائه خدمت به بیماران هستیم و جای نگرانی نیست. از سوی دیگر، کلینیکها و خدمات بیمارستانی جمعیت هلال احمر نیز همچنان فعال است.
خالدی یادآور شد: روز گذشته در حین امدادرسانی به مددجویان جمعیت هلال احمر، حملهای توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا به منطقهای که دور تا دور آن بیمارستان وجود دارد، شد. در این منطقه بیمارستانهایی از جمله، شهید مطهری، ولیعصر، خاتم الانبیاء، مرکز نگهداری معلولین و مرکز بازتوانی و معاونت توانبخشی جمعیت هلال احمر وجود داشت که مددجویان نیز در حال دریافت خدمات درمانی از این مراکز بودند. این حمله نشان از نقض آشکار حقوق بشر است. علیرغم این که در جنگ ۱۲ روزه شاهد چنین تجاوزی بودیم و تمامی مستندات برای صلیب سرخ و سایر گروههای بین المللی جمعیت هلال احمر ارسال شد، باز هم شاهد تکرار این اقدام با همان شدت هستیم.
سخنگوی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: این موضوع بسیار نگران کننده است در جوامعی که میگویند موضوعات حقوق بشری را پیگیری میکنند، هیچ واکنشی به این موضوع نشان نمیدهند. در صورتی که علاوه بر مراکز درمانی، مراکز آموزشی کشور از جمله مدرسهای در میناب مورد حمله قرار گرفت و به موجب آن ۱۶۵ دانش آموز شهید شدند.
او با اشاره به آمار جانباختگان گفت: تاکنون در ۱۳۳ شهرستان محلهای اصابت گزارش شده است و ۵۵۵ نفر از هموطنان عزیزمان که عموما خانواده و کودک بودند، به درجه رفیع شهادت رسیده اند.
خالدی در ادامه با ارائه توصیههای لازم به شهروندان، متذکر شد: با توجه به این که به سطح متفاوتی از جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا با ایران هستیم، لازم است چند نکته به عنوان توصیه به مردم مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه مردم از تجمع در کنار محلهای مورد اصابت موشک خودداری کنند و فاصله ۱۰۰ متری با آنجا را رعایت کنند. از گروههای خاص مانند کودکان، سالمندان، خانمهای باردار، افرادی که بیماری زمینهای دارند و افراد ناتوان مراقبت بیشتری شود. به داروها و وسایل مورد نیاز سالمندان و افرادی که محدودیتهای حرکتی دارند، توجه شود.
او افزود: همچنین اجازه ندهند کودکان تصاویر دلخراش را ببینند و بیشتر بر روی برنامه ریزیهای معمولی که برای این کودکان داشتند متمرکز شوند. درحال حاضر با توجه به تعطیلی مدارس، توصیه میشود والدین برنامه منظمی برای خواب، بازی و درس خواندن فرزندان خود داشته باشند. کودکان بسیار کنجکاو هستند و سوالات زیادی در این باره در ذهنشان وجود دارد، باید بدون ایجاد اضطراب و نگرانی شرایط را برای آنها نیز توضیح دهیم.
وی اضافه کرد: درصورت لزوم تخلیه ناگهانی حتما ابتدا مراقب کودکان و سپس سالمندان باشید و این افراد را به مناطق امن خانه بفرستید. مناطق امن خانه شامل قسمتهایی میشود که از پنجره، شیشه، قفسه و کمد فاصله داشته باشد و راه پلهها و زیر راهروها نیز میتواند کمک کننده باشد. همچنین کیف کمکهای اولیه و آب آشامیدنی برای هر نفر دو لیتر، را در نظر بگیرند. کپی مدارک شناسایی، شارژر موبایل و پاور بانک نیز به همراه داشته باشند.
او در پایان خاطر نشان کرد: در زمانی که افراد شاهد اصابت هستند، روی زمین دراز بکشند، دست خود را روی سر قرار دهند و مقداری از دهان خود را باز نگه دارند. تا دو دقیقه پس از انفجار، نباید از جای خود بلند شوند. در زمانی که صدای موشکها را میشنوند، ۳۰ ثانیه فرصت دارند تا خود را به جای امن برسانند و با دراز بکشند. اگر در فضای باز هستند در جای امن پناه بگیرند و از خودروهای پارک شده و پمپ بنزینها فاصله بگیرند. همچنین مراقب آتش سوزیهای ثانویه ناشی از نشت گاز نیز باشند. شماره ۱۱۲ نیز فراموش نشود و درصورت نیاز با آن تماس بگیرند.