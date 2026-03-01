در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
لغو مرخصی کارکنان عملیاتی بیمارستانها/ اعلام آمادگی بازنشستگان و دانشجویان پرستاری برای ارائه خدمت به مردم
رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم، مرخصی تمامی کارکنان عملیاتی لغو شده و این افراد به صورت تمام وقت در بیمارستانها حضور دارند.
«احمد نجاتیان» رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، از آمادگی کامل جامعه پرستاری کشور برای ارائه خدمت به هموطنان خبر داد.
او گفت: با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم، مرخصی تمامی کارکنان عملیاتی لغو شده و این افراد به صورت تمام وقت در بیمارستانها حضور دارند. شیفتها به صورت کامل است و اعمال جراحی غیرضروری در سطح کشور لغو شده است.
رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه در حال حاضر تاکید ما بر حفظ آمادگی است، ادامه داد: تعداد مجروحان زیاد نبود و ما با همین میزان نیرو موفق شدهایم خدمات را ارائه دهیم. از طرف دیگر برخی گروههای پرستاری غیرشاغل مانند بازنشستگان و دانشجویان برای ارائه خدمت در شرایطی که نیاز بود، اعلام آمادگی کردهاند.
او افزود: در حال حاضر با هیچ مشکل و کمبودی در حوزه خدمات پرستاری مواجه نیستیم خدمات به صورت کامل ارائه میشود و سرکشیهای منظم از بیمارستانها توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری انجام میشود و این دو سازمان با یکدیگر در ارتباط هستند.
نجاتیان ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد بازگشت به شرایط عادی باشیم تا امکان ارائه خدمت بهتر به مردم فراهم شود.