وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
زمان آموزش مجازی اطلاعرسانی میشود / تمامی مهلتهای آموزشی تمدید میشود
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بیانهای اعلام کرد که تمامی مهلتهای آموزشی تمدید میشود
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تسلیت به خانواده شهدای تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان و به خصوص دانشآموزان دبستان دخترانه در میناب به اطلاع میرساند که در شرایط فعلی و با تصمیمات اتخاذشده ازسوی شورای عالی امنیت ملی، دانشگاههای سراسر کشور تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
دانشجویان خوابگاهی با تسهیل روسای دانشگاه در حال بازگشت به شهرهای خود هستند و دانشجویان خارجی نیز با حفظ آرامش نسبت به بازگشت به کشور خود مبادرت ورزند.
زمان جلسات دفاع پس از بازگشت به شرایط عادی مجددا برنامهریزی میشود و نیاز به هیچ نگرانیای در این مورد وجود ندارد.
در همین راستا نیز نحوه برگزاری کلاسها و فعالیت آموزشی در روزهای آتی اطلاعرسانی خواهد شد.»