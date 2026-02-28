خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

زمان آموزش‌ مجازی اطلاع‌رسانی‌ می‌شود / تمامی مهلت‌های آموزشی تمدید می‌شود

زمان آموزش‌ مجازی اطلاع‌رسانی‌ می‌شود / تمامی مهلت‌های آموزشی تمدید می‌شود
کد خبر : 1757135
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بیانه‌ای اعلام کرد که تمامی مهلت‌های آموزشی تمدید می‌شود

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تسلیت به خانواده شهدای تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان و به خصوص دانش‌آموزان دبستان دخترانه در میناب به اطلاع می‌رساند که در شرایط فعلی و با تصمیمات اتخاذشده ازسوی شورای عالی امنیت ملی، دانشگاه‌های سراسر کشور تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

دانشجویان خوابگاهی با تسهیل روسای دانشگاه در حال بازگشت به شهرهای خود هستند و دانشجویان خارجی نیز با حفظ آرامش نسبت به بازگشت به کشور خود مبادرت ورزند.

زمان جلسات دفاع پس از بازگشت به شرایط عادی مجددا برنامه‌ریزی می‌شود و نیاز به هیچ نگرانی‌ای در این مورد وجود ندارد.

در همین راستا نیز نحوه برگزاری کلاس‌ها و فعالیت آموزشی در روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل