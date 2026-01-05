خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز جذب وزارت علوم خبر داد:

فراخوان جذب هیئت علمی ۱۴۰۴ در اواخر دی منتشر می‌شود

فراخوان جذب هیئت علمی ۱۴۰۴ در اواخر دی منتشر می‌شود
کد خبر : 1737595
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: فراخوان جذب اعضای هیئت علمی پس از تکمیل نیازسنجی دانشگاه‌ها و تطبیق با آمایش آموزش عالی، در روزهای پایانی دی‌ماه منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا، حسینعلی قبادی درخصوص فرایند فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: فرایند فراخوان مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده از پایان آبان‌ماه آغاز شد؛ وی در تشریح این نکته گفت: در این مرحله، مرکز جذب پس از هماهنگی‌های اولیه با سازمان اداری و استخدامی کشور، لزوم اقدام برای اعلام نیاز دانشگاه‌ها را به مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف منعکس کرد تا دانشگاه‌ها براساس شاخص‌های اعلامی وزارت، از جمله آمایش آموزش عالی و ملاحظات برنامه هفتم پیشرفت نیازهای خود را اعلام کنند. برای این اقدام دانشگاه‌ها یک ماه فرصت داشتند و خوشبختانه تا پایان آذرماه اطلاعات مورد نظر را اعلام کردند. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: هم‌اکنون با مشارکت معاونت آموزشی، همکاری مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و مرکز هیئت امنا در مرحله تطبیق نیازهای اعلام شده دانشگاه‌ها با آمایش آموزش عالی قرار داریم که ظرف حداکثر ده روز به پایان خواهد رسید. 

وی خاطرنشان کرد: از فردا، پانزدهم دی‌ماه، بخش عملیاتی فرایند فراخوان آغاز می‌شود. 

پس از تطبیق نهایی که تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با پالایش آمارهای اعلامی از سوی دانشگاه‌ها، به یاری خداوند در اواخر دی‌ماه آگهی فراخوان منتشر خواهد شد و متقاضیان جذب می‌توانند در سامانه مهر رضوی ثبت نام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی