در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

سرنوشت تعیین محل تجمعات در تهران چه شد؟/ سروری: نمی‌دانم از چمران می‌پرسم

نائب‌ رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اعتراض بازاریان تهران گفت: اعتراض آنها مبنی بر نبود ثبات است و به رکود کاری رسیده‌اند، به همین دلیل دنبال یک ثبات هستند که حرف درستی هم هست.

«پرویز سروری» نائب‌ رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرنوشت تعیین مکانی در شهر تهران برای برگزاری تجمعات اظهار داشت: نتیجه اقدامات انجام‌شده در این زمینه را دقیقاً نمی‌دانم، از آقای چمران می‌پرسم و پیگیری می‌کنم.

وی در ادامه و در واکنش به پرسشی درباره نقش شورا در پاسخگویی به خواسته‌های معیشتی و اعتراضات بخش‌هایی مانند کسبه، گفت: اعتراض آنها مبنی بر نبود ثبات است و به رکود کاری رسیده‌اند، به همین دلیل دنبال یک ثبات هستند که حرف درستی هم هست.

این عضو شورای شهر تهران افزود: با کمکی که دولت می‌کند و تلاشی که مجلس و ما داریم، امیدوارم بتوانیم ثباتی در حوزه ارز و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم که کسبه مشکل نداشته باشند. چون الان کسبه می‌گویند ما نمی‌دانیم یک ساعت دیگر قیمت‌ها چه می‌شود و مردم نیز با این مشکل مواجه هستند. انشاءالله با اهتمامی که دولت و مجلس داشته باشند، این موضوع حل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، «مهدی اقراریان» عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران در بهمن ماه سال گذشته پیشنهاد کرده بود:‌ می‌توان از ساختمان قدیمی انجمن تهران در پارک شهر به‌عنوان مکانی نمادین برای طرح انتقادات مردم استفاده کرد. تا اگر دغدغه‌ یا  اعتراضی نسبت به مسئله‌ای وجود دارد، مطابق قانون اساسی این امکان فراهم شود، اما متاسفانه مثل خیلی از پیشنهادات دیگر شهرداری تهران به این مسئله اهتمامی نورزید.

وی تاکید کرده بود: ما سعی می‌کنیم که با توجه به قانون برنامه هفتم دوباره این موضوع را در دستور کار خود قرار دهیم و برای ایجاد فضای نقد سازنده در کشور تلاش کنیم.

