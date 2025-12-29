بررسی راهبردهای شهرسازی آینده پایتخت در جلسه کمیسیون ماده ۵
هفتصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران با محور بررسی راهبردهای آیندهنگر شهرسازی، توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی و ساماندهی فضاهای زیرسطحی پایتخت برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، هفتصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران صبح امروز -۸ دیماه ۱۴۰۴ - با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و نمایندگان شش دستگاه دولتی از جمله شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برگزار شد.
در این نشست، مجموعهای از طرحها و رویکردهای توسعه شهری تهران با تمرکز بر آینده پایتخت مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون بهویژه بر ضرورت بازنگری در الگوهای توسعه شهری متناسب با نیازهای جمعیتی، زیستمحیطی و ترافیکی تهران تأکید کردند.
توسعه آتی شهر مبتنی بر حملونقل عمومی (TOD) بهعنوان یکی از محورهای اصلی جلسه مطرح شد؛ رویکردی که هدف آن کاهش وابستگی به خودرو، افزایش بهرهوری شبکه حملونقل عمومی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است.
همچنین موضوع ساماندهی فضاهای زیرسطحی شهر تهران، مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.
در پایان این نشست، اعضای کمیسیون بر لزوم هماهنگی بیشتر میان مدیریت شهری و دستگاههای دولتی در حوزه شهرسازی تأکید کردند و توسعه متوازن، پایدار و مبتنی بر اصول فنی و کارشناسی را از الزامات مدیریت آینده شهر تهران دانستند.