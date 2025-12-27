خبرگزاری کار ایران
یکشنبه طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می‌شود

کد خبر : 1733797
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که یکشنبه طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، فردا یکشنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۴ نیز طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از در منزل در شهر تهران اجرا می‌شود.

وی افزود: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربین های شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش می شوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیم های گشتی در ورودی ها و گلوگاه های مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودرو هایی که زوج و فرد را رعایت نمی کنند و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام می‌نماید.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: قابل ذکر است تردد سرویس های مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است. 

موسوی پور گفت: تردد کلیه کامیونها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده اند و با مجوز پلیس، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع شد. 

وی افزود: همچنین خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران می‌توانند تردد نمایند و صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران اتفاق نخواهد افتاد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: کسانی که پیش تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده‌اند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند.

