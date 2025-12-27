به گزارش ایلنا، نرگس معدنی‌پور در خصوص ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر و انتقال آنها به گرمخانه‌ها در شب‌های سرد سال، اظهار کرد: یکی از تأکیدات همیشگی ما این بوده که شهرداری و سازمان خدمات اجتماعی، گرمخانه‌ها و گشت‌های جمع‌آوری معتادان و افراد کارتن‌خواب را بروزرسانی کند تا مانعی در هدایت معتادان، افراد کارتن‌خواب و بی‌خانمان به مراکز نداشته باشیم که در حال حاضر این اتفاق رخ داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بروزرسانی‌ها در حال انجام و گشت‌ها فعال است. مراکز نیز تجهیز و به روز رسانی شده و امیدواریم با شدت یافتن سرما، شاهد مشکلی در مراکز نباشیم.

وی با اعلام اینکه سیستم‌های گرمایشی گرمخانه‌ها اورهال شده است، یادآور شد: تجهیزات لازم در مدت اخیر خریداری شده و خودروها نیز سرویس شدند.

معدنی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا ظرفیت گرمخانه‌ها برای پذیرش افراد کافی است، گفت: تعدادی از معتادان و کارتن‌خواب‌ها خودشان به گرمخانه‌ها مراجعه می‌کنند و نیازی به جمع‌آوری و گشت‌زنی برای هدایت آنها به مراکز نیست. لذا با احتساب این افراد، تعداد دقیق افراد را نمی‌توان تخمین زد اما با این وجود با توجه به آمار سالهای گذشته، در حال حاضر کمبودی در این زمینه نداریم.

به گزارش شهر، وی با تأکید بر اینکه گرمخانه‌ها پذیرش افراد مختلف را انجام می‌دهند و لزوماً مراجعان به این مراکز معتاد نیستند، تصریح کرد: مراکز زیر نظر شهرداری تهران به ویژه در فصل زمستان با نگاه پناه دادن به افراد بی‌خانمان فعالیت می‌کنند.