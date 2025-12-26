در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
واکنش به قاچاق گسترده داروی ایرانی به افغانستان و عراق
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خبر قاچاق گسترده داروی ایرانی به افغانستان و عراق واکنش نشان داد.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اظهارات اخیر عضو هیئت مدیره سندیکای توزیعکنندگان دارو مبنی بر اینکه قاچاق دارو از ایران به عراق و افغانستان به حدی شدید است که تاجران این کشورها نمیتوانند با داروی قاچاق ایرانی رقابت کنند، گفت: من این موضوع را بسیار بعید میدانم. با توجه به ابزار نظارتی سامانه تیتک و بحران کمبود دارو در کشور، داروهایی که به کشور وارد میشوند، از لحظه ورود تحت نظارت هستند. سامانه تیتک دقیقاً مشخص میکند که دارو به کدام داروخانه رفته و توسط کدام بیمار مصرف شده است.
وی افزود: داروهایی مانند داروهای سرماخوردگی نیاز به قاچاق ندارند. مگر اینکه دارو قبل از اینکه به مرحله توزیع برسد، از گمرک قاچاق شود. در گذشته، سامانه تیتک وجود نداشت و با کمبود دارو مواجه نبودیم و مردم به راحتی میتوانستند دارو را بگیرند و از آن طریق قاچاق کنند. اما اکنون، با ابزارهای نظارتی که در کشور راهاندازی شده، ما گزارشی حداقل از قاچاق دارو در مجلس نداریم.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: قاچاق دارو معمولاً مربوط به داروهایی است که تفاوت قیمت دارند و در برخی کشورها ارزانتر هستند، مانند مواردی که ما برای آنها سوبسید پرداخت میکنیم و مواد اولیه را وارد میکنیم. البته با تمهیدات وزارت بهداشت و راهاندازی سامانه تیتک، امکان قاچاق دارو بسیار کاهش یافته است.
جمالیان همچنین درباره هشدارهای جدی درباره کمبود ۸۰۰ قلم دارو تا پایان سال گفت: متأسفانه بخشی از مشکل بهعدم توانایی در تأمین بهموقع ارز برمیگردد. بدهی سنگینی که شرکتها دارند و عدم تأمین ارز بهموقع باعث میشود مواد اولیه بهموقع وارد نشود و این موضوع به کمبودهای دارویی منجر میشود. برخی داروها، بهویژه داروهای بیماران خاص و سرطانی، به طور کامل وارداتی هستند و در حال حاضر تولید داخلی ندارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: در حال حاضر، مشکلات تأمین ارزی و بدهی بیمهها واقعاً روند تأمین دارو را دچار مشکل کرده است. البته، کمیسیون بهداشت و درمان جلسهای با حضور دکتر پیرصالحی و بانک مرکزی و سامانه نیکو که مربوط به جابجایی ارزهاست، برگزار کرده است و امیدواریم این مشکل ارزی تا ۲۰ روز آینده برطرف شود. کمبود دارویی همواره نه تنها در ایران، بلکه در سایر نقاط دنیا نیز وجود دارد، اما در ایران معمولاً بیشتر از حد استاندارد است.
جمالیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر واقعاً کمبود دارویی وجود دارد، افزود: اگر دولت به وعدهاش عمل کند و بانک مرکزی ارز را تا ۲۰ روز آینده تأمین کند، ممکن است با حدود ۱۰۰ قلم کمبود دارویی بیشتر مواجه نشویم. اما اگر در تأمین ارز بدعهدی صورت گیرد، این کمبود ممکن است تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو نیز کشیده شود.