در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ابهام در سرمایهگذاری میلیارد دلاری پارک آبی در منطقه ۱۵ تهران
عضو شورای اسلامی شهر تهران از ابهام در سرمایهگذاری میلیارد دلاری پارک آبی در منطقه ۱۵ خبر داد.
«مهدی اقراریان» عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به پرسشی دربارهی ابهامات در سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران، یکی از ابهامات جدی را «سرمایهگذاری روی پارک آبی آزادگان در منطقه ۱۵» عنوان کرد و گفت: در اظهارات شهردار منطقه ۱۵ عدد چند میلیارد دلاری برای ساخت یک شهربازی مطرح شده است. اینکه اساساً سرمایهگذار چه کسی است و این طرح در چه مرحلهای قرار گرفته، یکی از ابهامات جدی حوزه سرمایهگذاری در تهران است.
همایش برج میلاد؛ نمایشی بیخروجی
اقراریان نکته دوم را «همایش پرسر و صدای دعوت از سرمایهگذاران در ابتدای دوره کنونی مدیریت شهری در برج میلاد» ذکر کرد و افزود: من آن را مصداقی از حکمرانی نمایشی میدانم؛ چون پیگیریهای ما نشان داد تقریباً هیچ خروجی جدی نداشته است.
تضاد منافع و نقض حقوق شهروندی در پروژههای مشارکتی
عضو شورای شهر تهران در ادامه به موضوع پروژههای مشارکتی شهرداری پرداخت و خاطرنشان کرد: در بخشی از این پروژهها به دلیل ذینفع بودن شهرداری، شاهد تضاد منافع هستیم. به عنوان مثال، متأسفانه بخشی از بوستانها در قالب پروژههای مشارکتی واگذار میشود برای فعالیتهایی که چالشهای بسیار جدی برای همسایههای آنجا ایجاد میکند.
وی تأکید کرد: اگر در شهر پلی زده میشود، این پل باید از عایقهای لازم برای آلودگی صوتی برخوردار باشد. قبل از این پل شهروندانی در آنجا زندگی میکردند. پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری شهر، نباید در تضاد با حقوق شهروندی باشد. حقوقی شدن و تبدیل شدن دهها قرارداد مشارکتی به پروندههای قضایی پیچیده، نشاندهنده چالش جدی در این حوزه است.