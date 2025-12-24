خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

واکنش عضو شورا به تشبیه شدن به «سلطان سکه» از سوی سخنگوی شهرداری تهران

کد خبر : 1731932
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه مجادله بر سر موضوع تراکم‌فروشی به تشبیه شدن به «سلطان سکه» از سوی سخنگوی شهرداری تهران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتقادات «جعفر تشکری هاشمی» رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران، از روند صدور مجوزهای تراکم و اعلام اینکه شورا در نهادهای کلیدی تصمیم‌گیری مانند «کمیسیون ماده ۵» حق رأی ندارد، واکنش تندی از سوی شهرداری تهران مشاهده شد.

«عبدالمطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به این انتقادات، گفتار اعضای شورا را به اظهارنظر سلطان سکه درباره افزایش قیمت سکه تشبیه کرد و مدیران دوره‌های پیشین شهرداری را «فوق‌تخصص تراکم‌فروشی بی‌ضابطه» خواند.

در ادامه این مجادله علنی بر سر اختیارات و عملکرد نظارتی، جعفر تشکری هاشمی، موضع شورای شهر را تشریح و بر لزوم حفظ استقلال و نقش نظارتی این نهاد در برابر شهرداری تهران تأکید کرد.

هیچ‌کس حق ندارد برای نحوه نظارت شورا تکلیف مشخص کند

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه «شهرداری نقش مجری را دارد و نقش نظارتی با شورای شهر است» اظهار داشت: هیچ‌کس حق ندارد برای نحوه نظارت شورا تکلیف مشخص کند و نه اعضای شورا به خاطر سوگندی که به مردم خورده‌اند، می‌توانند قدمی عقب بگذارند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تجربه چهار سال و نیمه اخیر گفت: ما این را در طول سال‌ها فهمیدیم که برای انجام رسالت خودمان با موانعی مواجه هستیم و هزینه‌هایی را باید بدهیم. اما بین انتخاب اینکه هزینه بدهیم و زبان و نماینده مردم باشیم یا اینکه در ابواب‌جمعی شهردار قرار بگیریم و اینجا فقط بنشینیم و تائیدکننده کارهای انجام‌شده و نشده او باشیم، ما نوع اول را ترجیح می‌دهیم.

تشکری هاشمی در ادامه افزود: حتی اگر همه بنگاه‌های سخن‌پراکنی متعلق به شهرداری که با پول مردم این شهر علیه نمایندگان مردم کار می‌کنند، بخواهند همچنان کار سیاسی بکنند و تبلیغات کنند، ما بر سر عهدی که بسته‌ایم، هستیم.

