معاون آموزش متوسطه:
ارتقای توانمندی مدیران، کلید تحقق عدالت آموزشی است
معاون آموزش متوسطه در ارتباط برخط با معاونان آموزش متوسطه سراسر کشور، بر لزوم توانمندسازی و ثبات مدیریتی در مدارس تأکید کرد و گفت: انتخاب بهترین مدیران و حفظ آنان در سمت خود، یکی از ارکان اصلی تحول مدرسهمحور است.
به گزارش ایلنا، مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در ارتباط برخط با معاونان آموزش متوسطه سراسر کشور، با اشاره به اهمیت نقش مدیران و کارشناسان در تحقق اهداف آموزشی، اظهار داشت: توانمندسازی کارشناسان در ستاد، ادارات کل و مناطق، و همچنین نگهداشت و ارتقای مستمر مدیران توانمند، باید در اولویت برنامههای ما باشد.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش تغییرات مدیریتی در مدارس افزود: باید تلاش کنیم بهترین مدیران انتخاب شوند و برای مدتی طولانی در سمت خود باقی بمانند. تغییرات مداوم مدیریتی آرامش و اثربخشی مدرسه را بر هم میزند.
آذرکیش در ادامه به برنامه اعزام ۵۲ نفر از مدیران و معلمان به کشورچین اشاره کرد و گفت: این اعزام با هدف توانمندسازی حرفهای و انتقال تجربیات آموزشی صورت گرفت. این افراد از جمع معلمان و مدیران مدارس انتخاب شدند و امیدواریم پس بازگشت آنان به کشور، باعث تقویت کیفی آموزش در مدارس شوند.
معاون آموزش متوسطه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت «مدرسه» به عنوان کانون اصلی تحول، خاطرنشان کرد: همه برنامهها و سیاستها باید در نهایت به بهبود کیفیت در کلاس درس بینجامد. الگوی مدرسه تراز و سفر یادگیری باید بهصورت عملی در مدارس اجرا و رصد شود.
وی با بیان اینکه «تعطیلی مدرسه باید آخرین راهحل باشد»، بر لزوم جبران زمان از دسترفته آموزش تأکید کرد و گفت: بر اساس ماده ۸۷ آییننامه اجرایی، شورای مدرسه موظف است برای جبران تعطیلیهای اضطراری برنامهریزی کند. این موضوع بهویژه در پایه دوازدهم از حساسیت بالایی برخوردار است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آذرکیش خطاب به معاونان استانی گفت: شما باید با مدیران مدارس و مناطق گفتگوی مستقیم و مستمر داشته باشید و از ظرفیت نهادهای درون و برونسازمانی برای تقویت مدارس استفاده کنید. روابط بینبخشی و همراهی مدیران کل استانها با شما، نقش کلیدی در موفقیت برنامهها دارد.
وی در پایان با تشکر از حاضران، ابراز امیدواری کرد که این نشست به ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت در مدارس سراسر کشور کمک کند.