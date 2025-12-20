به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته سازمان هواشناسی برای ۴ استان جنوبی کشور هشدار سطح قرمز صادر کرد و حالا چند روزی است که پهنه جنوبی کشور بعد از مدت‌ها تحمل بی‌بارشی و خشکسالی ناگهان به میدان طوفان، تگرگ و سیل تبدیل شده. براساس گزارش‌های هواشناسی بیشترین بارش مربوط به استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر بوده است، به‌نحوی که جزیره خارک در استان بوشهر، پربارش‌ترین نقطه کشور در ۲۴ ساعت منتهی به روز جمعه بوده است.

جان‌باختن ۷ شهروند به دنبال وقوع سیل در جنوب کشور

این بارش‌های سیل‌آسا اما با تلفات جانی هم همراه بوده است. بنابر اطلاعیه شماره ۶ عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر تا لحظه نوشتن این گزارش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور ۷ نفر بوده است. دو کودک ۹ساله و یک نفر از امدادگران هلال احمر به نام «محمد قربانی» هم در میان جان‌باختگان بوده‌اند. پسر بچه جان‌باخته اهل استان کرمان و دختربچه جان‌باخته هم اهل استان هرمزگان بوده‌اند. متخصصان وقوع بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت به دنبال خشکسالی‌های شدید و درازمدت را از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر اقلیم دانسته و هشدار داده‌اند که بیش از ۱۲۰۰ شهر و روستا در ایران در معرض خطر سیل قرار دارند و این روند در سال‌های بعد نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. آن‌ها تاکید می‌کنند که تدابیر مقابله با ریسک سیلاب نباید به اقدامات فوری محدود شود.

تخلیه مناطق روستایی در استان کرمان

کرمان یکی از استان‌هایی است که در جریان سیل اخیر با خسارات چشمگیری مواجه شد. محمدعلی طالبی، استاندار کرمان روز گذشته خبرداده بود که ۱۳۹ روستای این استان درگیر سیل و ۸ شهر هم دچار آب‌گرفتگی هستند. همچنین بخشی از جاده‌های روستایی تخریب و راه ارتباطی چند شهرستان به‌طور موقت قطع شده است. همچنین ۷۷ روستا با قطعی آب مواجه شده‌اند و در تعدادی از روستاها نیز قطعی برق گزارش شده است

در این میان سه روستای ده‌نظر، طولا و کامل آباد در استان کرمان تخلیه شده‌اند. فرماندار فاریاب هم روز گذشته از تخلیه کامل روستاهای در معرض خطر این شهرستان در استان کرمان خبر داده و گفته بود: «تمامی مسیرهای مواصلاتی فاریاب در اثر بارش بی‌سابقه و وقوع سیلاب به طور کامل مسدود شده‌اند.» علی عبداللهی معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان هم از ورود بیش از یک‌هزار میلیارد تومان خسارت به راه‌های استان کرمان به دنبال حوادث اخیر خبر داده است. براثر بارش شدید باران طی چند روز اخیر و با توجه به حجم زیاد بارش و حجم آبی که به صورت سیلاب در مسیل‌ها روان شد، بیش از یک‌هزار میلیارد تومان به راه‌های استان کرمان در حوزه راهداری خسارت وارد آمد.

سیل بوشهر بدون تلفات جانی

کوروش دهقان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از آغاز ارزیابی‌های میدانی برای تعیین خسارت‌های ناشی از سیل به این استان خبر داده است: «براساس گزارش‌های دریافتی بیشترین خسارت مربوط به شبکه‌های برق، بخش کشاورزی و تاسیاست زیربنایی بوده است. سامانه بارشی اخیر باعث ترگ زدگی برخی محصولات کشاورزی و خسارت به کشاورزان این استان شده است.

همچنین خبرها از ورود ۴۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت به بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی زیرکشت گوجه فرنگی در بخش بردخون شهرستان دیر حکایت دارند. اما خبر خوب آن که سیل بوشهر خسارت جانی به دنبال نداشته است.

بیشترین عملیات امداد و نجات در هرمزگان

استان هرمزگان یکی از مناطقی بود که در این مدت به شدت از بارش‌ها و سیل اخیر متاثر شد. به نحوی که به دنبال بارش‌های شدید در منطقه قشم، سد خاکی در منطقه طولا شکسته و منطقه تخلیه شد. شهرستان سیریک در شرق استان هم با سیلاب گسترده مواجه شد و میزان آبگرفتگی در بسیاری از مناطق این شهرستان به نزدیک سقف خانه برخی خانه‌ها رسید. رودخانه این منطقه طغیان کرد و خسارات سنگینی را متوجه زیرساخت‌های ارتباطی این شهرستان کرد. تنها در یکی از روستاهای سیریک حدود ۱۴۰ واحد مسکونی دچار آب‌گرفتگی شدند و ساکنان این روستاها هم توسط امدادگران به پایگاه‌های امن انتقال یافتند. سیلاب، پل‌های دسترسی به روستای مهرگی از توابع این شهرستان را تخریب و راه ورود و خروج به روستا را کاملاً مسدود کرد.

خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به گستردگی و تنوع حوادث جوی تاکید کرده که بیشترین حجم عملیات مربوط به استان هرمزگان بوده است. محسن یکتاپور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان هم اعلام کرده که بنا بر ارزیابی‌های اولیه، یکهزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی باغی و زراعی این استان بر اثر بارندگی و تگرگ دچار آب‌گرفتگی یا آسیب شده است: «همچنین به پنج کیلومتر از کانال‌های انتقال آب، سه کیلومتر جاده بین مزارع و تاسیسات آبیاری تحت فشار در برخی مناطق نیز خساراتی وارد شده است.»

خسارت‌ها به سرعت پرداخت می‌شود

«حسین ظفری» سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی، این هفته به‌عنوان هفته‌ای نسبتاً آرام در نظر گرفته شده به این معنا که در این هفته عمدتاً شاهد پایداری جوی هستیم و بارندگی شدید باران یا برف پیش‌بینی نمی‌شود. از روز دوشنبه هفته گذشته، شاهد ورود یک سامانه جوی به کشور بودیم که امروز نیز در یکی دو استان همچنان فعال است. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه فعالیت این سامانه به‌ویژه در استان هرمزگان تشدید شد و به اوج شدت خود رسید.

او اضافه کرد: ما از شنبه گذشته در حالت آماده‌باش قرار داشتیم و در این رابطه به دستگاه‌ها، سازمان‌ها، استانداری‌ها و مدیران مدیریت بحران نامه زده بودیم. با توجه به جلساتی که برگزار شد، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌آمده وجود داشت و مرخصی مدیران و نیروهای عملیاتی و امدادی نیز لغو شده بود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به وضعیت استان هرمزگان عنوان کرد: در چند نقطه از استان و در برخی روستاها آبگرفتگی رخ داد، از جمله روستای «طولا» از توابع جزیره قشم که آب‌گرفتگی اتفاق افتاد و ما برای حفظ جان مردم ناچار شدیم روستاهای این منطقه را تخلیه کرده و ساکنان را به نقاط امن منتقل کنیم. در منطقه سیریک استان هرمزگان، به دلیل نزدیکی به دریا، آب‌گرفتگی شدیدی اتفاق افتاد. در استان فارس، جنوب استان کرمان و در بخش‌هایی از استان بوشهر هم وقوع سیل گزارش شد.

او با بیان اینکه جلسات مرتبط با برآورد خسارت با حضور وزارتخانه‌های ذیربط و بیمه برگزار و ارزیابی‌ها صورت گرفته است،‌ ادامه داد: در مجموع، بیش از ۱۶۳ هزار نفر از عوامل امدادی، خدماتی و انتظامی طی این چند روز به ارائه خدمات پرداختند. در جریان این حوادث دو روستا تخلیه شدند که با فروکش کردن شرایط جوی به تدریج مردم به خانه‌های خود باز می‌گردند و اگر خسارتی هم به مردم وارد شده، ارزیابی صورت گرفته و به سرعت خسارات پرداخت می‌شود.

ظفری به شرایط راه‌های مواصلاتی در مناطق حادثه‌دیده هم گفت: عمده راه‌های شریانی و اصلی باز هستند. بر اساس گزارش راهداری، راه‌های فرعی نیز عمدتاً باز بوده و در مواردی که مسیر مسدود است، راه‌های جایگزین پیش‌بینی شده و امکان تردد از مسیرهای جایگزین وجود دارد.

