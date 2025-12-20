خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای تهران دوباره آلوده می‌شود

هوای تهران دوباره آلوده می‌شود
کد خبر : 1730297
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به افزایش آلودگی هوا از امشب تا چهارشنبه (۲۹ آذرماه تا ۳ دی‌ماه) هشدار داد.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون خبر داد و اعلام کرد: این شرایط از امشب (۲۹ آذرماه) تا چهارشنبه (۳ دی‌ماه) ادامه خواهد داشت. 

اداره هواشناسی استان تهران با اشاره به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه به‌ویژه در ساعات عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد آورده است: این وضعیت جوی موجب افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از 2.5 میکرون در استان تهران به‌ویژه مناطق مرکزی و جنوبی آن می‌شود.

این شرایط موجب غبار محلی، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد شد. همچنین با توجه به به عدم وزش باد قابل ملاحظه و پایداری جو به‌ویژه در نواحی صنعتی و پرتردد شهری و در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده های جوی در بعضی ساعت‌ها هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها به‌ویژه در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران در بعضی ساعات کاهش دید،‌ دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران به سبب پیش‌بینی افزایش آلودگی هوا کاهش ترددهای غیر ضروری در مناطق پر تردد شهری را به‌ویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی توصیه کرده است. پرهیز از فعالیت سنگین و طولانی مدت هنگام اوج انباشت آلاینده‌ها برای تمام گروه‌ها و تا حد امکان استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل نیز از دیگر توصیه‌هاست.

هواشناسی استان تهران همچنین بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه های پیش‌یابی اعلام کرده است که طی پنج روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

با توجه به ماندگاری توده هوای سرد، تا اواسط هفته به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات یخبندان و مه مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که آسمان شهر تهران فردا (۳۰ آذرماه) کمی ابری تا نیمه ابری به‌تدریج غبار رقیق با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (اول دی‌ماه) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و غبار محلی با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن