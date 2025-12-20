هوای تهران دوباره آلوده میشود
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به افزایش آلودگی هوا از امشب تا چهارشنبه (۲۹ آذرماه تا ۳ دیماه) هشدار داد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از افزایش آلایندههای جوی بهویژه ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون خبر داد و اعلام کرد: این شرایط از امشب (۲۹ آذرماه) تا چهارشنبه (۳ دیماه) ادامه خواهد داشت.
اداره هواشناسی استان تهران با اشاره به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه بهویژه در ساعات عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد آورده است: این وضعیت جوی موجب افزایش آلایندههای جوی بهویژه ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون در استان تهران بهویژه مناطق مرکزی و جنوبی آن میشود.
این شرایط موجب غبار محلی، افزایش نسبی غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس خواهد شد. همچنین با توجه به به عدم وزش باد قابل ملاحظه و پایداری جو بهویژه در نواحی صنعتی و پرتردد شهری و در صورت عدم مهار منابع انتشار آلاینده های جوی در بعضی ساعتها هوای ناسالم برای تمام گروهها بهویژه در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران در بعضی ساعات کاهش دید، دور از انتظار نیست.
اداره کل هواشناسی استان تهران به سبب پیشبینی افزایش آلودگی هوا کاهش ترددهای غیر ضروری در مناطق پر تردد شهری را بهویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی توصیه کرده است. پرهیز از فعالیت سنگین و طولانی مدت هنگام اوج انباشت آلایندهها برای تمام گروهها و تا حد امکان استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل نیز از دیگر توصیههاست.
هواشناسی استان تهران همچنین بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه های پیشیابی اعلام کرده است که طی پنج روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
با توجه به ماندگاری توده هوای سرد، تا اواسط هفته بهویژه در دامنهها و ارتفاعات یخبندان و مه مورد انتظار است.
اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که آسمان شهر تهران فردا (۳۰ آذرماه) کمی ابری تا نیمه ابری بهتدریج غبار رقیق با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (اول دیماه) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و غبار محلی با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.