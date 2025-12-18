افتتاح ۶ نیروگاه خورشیدی در یزد برای حمایت از معلولان

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی امروز چهارشنبه ۲۶ آذر در این مراسم اظهار کرد: این ابتکار استان یزد برای رفع مشکل ناترازی برق و کمک به حمایت مالی از موسسات خیریه و معلولان در سطح کشور نیز مورد اهتمام قرار خواهد گرفت.

وی در این رابطه گفت: امسال ۳۵ خواستگاه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۵ مگاوات در کشور مدنظر است که چند ده هزار افراد تحت پوشش بهزیستی از محل آن بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، این نیرگاه‌ها که هر یک با سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومانی اجرا شده، در شهرستان‌های اردکان، میبد، تفت و یزد واقع شده‌اند.

