خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور رئیس سازمان بهزیستی در یزد انجام شد

افتتاح ۶ نیروگاه خورشیدی در یزد برای حمایت از معلولان

افتتاح ۶ نیروگاه خورشیدی در یزد برای حمایت از معلولان
کد خبر : 1729557
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به یزد شش نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶۰۰ کیلووات ویژه مراکز نگهداری سالمندان و افراد دارای معلولیت را به طور همزمان بهره‌برداری کرد.

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی امروز چهارشنبه ۲۶ آذر در این مراسم اظهار کرد: این ابتکار استان یزد برای رفع مشکل ناترازی برق و کمک به حمایت مالی از موسسات خیریه و معلولان در سطح کشور نیز مورد اهتمام قرار خواهد گرفت.

وی در این رابطه گفت: امسال ۳۵ خواستگاه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۵ مگاوات در کشور مدنظر است که چند ده هزار افراد تحت پوشش بهزیستی از محل آن بهره‌مند خواهند شد.

 به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، این نیرگاه‌ها که هر یک با سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومانی اجرا شده، در شهرستان‌های اردکان، میبد، تفت و یزد واقع شده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری