با حضور رئیس سازمان بهزیستی در یزد انجام شد
افتتاح ۶ نیروگاه خورشیدی در یزد برای حمایت از معلولان
رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به یزد شش نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶۰۰ کیلووات ویژه مراکز نگهداری سالمندان و افراد دارای معلولیت را به طور همزمان بهرهبرداری کرد.
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی امروز چهارشنبه ۲۶ آذر در این مراسم اظهار کرد: این ابتکار استان یزد برای رفع مشکل ناترازی برق و کمک به حمایت مالی از موسسات خیریه و معلولان در سطح کشور نیز مورد اهتمام قرار خواهد گرفت.
وی در این رابطه گفت: امسال ۳۵ خواستگاه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۵ مگاوات در کشور مدنظر است که چند ده هزار افراد تحت پوشش بهزیستی از محل آن بهرهمند خواهند شد.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل، این نیرگاهها که هر یک با سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومانی اجرا شده، در شهرستانهای اردکان، میبد، تفت و یزد واقع شدهاند.