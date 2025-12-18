خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس سازمان نهضت سوادآموزی تأکید کرد:

انسجام، تعامل و اجرای دقیق برنامه‌ها در مسیر تحقق اهداف سوادآموزی

انسجام، تعامل و اجرای دقیق برنامه‌ها در مسیر تحقق اهداف سوادآموزی
کد خبر : 1729550
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به ضرورت تعامل سازنده میان سطوح مختلف اجرایی، خاطرنشان کرد: اجرای موفق برنامه‌ها مستلزم همکاری، همفکری و برنامه‌ریزی منسجم در سراسر کشور است.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند؛ رییس سازمان نهضت سوادآموزی  در نشست هماهنگی برنامه‌های سوادآموزی کشور، با قدردانی از تلاش‌های همکاران، بر لزوم انسجام، تعامل و اجرای دقیق برنامه‌ها در مسیر تحقق اهداف سوادآموزی تأکید کرد.

فولادوند در این نشست با اشاره به اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در استان‌ها، بر اهمیت جایگاه سوادآموزی در نظام آموزشی کشور و نقش مؤثر هماهنگی و هم‌افزایی در پیشبرد برنامه‌ها تأکید کرد و استمرار پیگیری‌ها در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی را ضروری دانست.

وی با اشاره به ضرورت تعامل سازنده میان سطوح مختلف اجرایی، خاطرنشان کرد: اجرای موفق برنامه‌ها مستلزم همکاری، همفکری و برنامه‌ریزی منسجم در سراسر کشور است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه این نشست، معاونان و مسئولان قطب‌ها به بیان مسائل، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و در فضایی تعاملی، پیرامون راهکارهای بهبود روند اجرا، تبادل نظر کردند.

در پایان نیز بر تداوم برگزاری نشست‌های هماهنگی و تقویت ارتباط میان ستاد و استان‌ها به‌منظور پیشبرد اهداف سازمان تأکید شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری