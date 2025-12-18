به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند؛ رییس سازمان نهضت سوادآموزی در نشست هماهنگی برنامه‌های سوادآموزی کشور، با قدردانی از تلاش‌های همکاران، بر لزوم انسجام، تعامل و اجرای دقیق برنامه‌ها در مسیر تحقق اهداف سوادآموزی تأکید کرد.

فولادوند در این نشست با اشاره به اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در استان‌ها، بر اهمیت جایگاه سوادآموزی در نظام آموزشی کشور و نقش مؤثر هماهنگی و هم‌افزایی در پیشبرد برنامه‌ها تأکید کرد و استمرار پیگیری‌ها در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی را ضروری دانست.

وی با اشاره به ضرورت تعامل سازنده میان سطوح مختلف اجرایی، خاطرنشان کرد: اجرای موفق برنامه‌ها مستلزم همکاری، همفکری و برنامه‌ریزی منسجم در سراسر کشور است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه این نشست، معاونان و مسئولان قطب‌ها به بیان مسائل، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و در فضایی تعاملی، پیرامون راهکارهای بهبود روند اجرا، تبادل نظر کردند.

در پایان نیز بر تداوم برگزاری نشست‌های هماهنگی و تقویت ارتباط میان ستاد و استان‌ها به‌منظور پیشبرد اهداف سازمان تأکید شد.

