رییس سازمان نهضت سوادآموزی تأکید کرد:
انسجام، تعامل و اجرای دقیق برنامهها در مسیر تحقق اهداف سوادآموزی
رییس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به ضرورت تعامل سازنده میان سطوح مختلف اجرایی، خاطرنشان کرد: اجرای موفق برنامهها مستلزم همکاری، همفکری و برنامهریزی منسجم در سراسر کشور است.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند؛ رییس سازمان نهضت سوادآموزی در نشست هماهنگی برنامههای سوادآموزی کشور، با قدردانی از تلاشهای همکاران، بر لزوم انسجام، تعامل و اجرای دقیق برنامهها در مسیر تحقق اهداف سوادآموزی تأکید کرد.
فولادوند در این نشست با اشاره به اقدامات و تلاشهای صورتگرفته در استانها، بر اهمیت جایگاه سوادآموزی در نظام آموزشی کشور و نقش مؤثر هماهنگی و همافزایی در پیشبرد برنامهها تأکید کرد و استمرار پیگیریها در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی را ضروری دانست.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه این نشست، معاونان و مسئولان قطبها به بیان مسائل، دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند و در فضایی تعاملی، پیرامون راهکارهای بهبود روند اجرا، تبادل نظر کردند.
در پایان نیز بر تداوم برگزاری نشستهای هماهنگی و تقویت ارتباط میان ستاد و استانها بهمنظور پیشبرد اهداف سازمان تأکید شد.