خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی رؤسای ادارات فناوری اطلاعات استان‌های کشور؛

آموزش و پرورش باید به سازمانی تمام‌هوشمند تبدیل شود/توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزش با فناوری اطلاعات

آموزش و پرورش باید به سازمانی تمام‌هوشمند تبدیل شود/توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزش با فناوری اطلاعات
کد خبر : 1729549
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی رؤسای ادارات فناوری اطلاعات استان‌های کشور با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت آموزش و پرورش هوشمند، اظهار کرد: برای تحقق این هدف، باید سازمانی تمام‌هوشمند با خدمات کاملاً هوشمند، یکپارچه، داده‌محور و فناورپایه ایجاد شود. مسئولان حوزه فناوری باید دارای نگاه کلان و راهبردی باشند و پس از ترسیم چشم‌انداز، موانع اجرایی تحقق آن را در میدان عمل شناسایی و برطرف کنند.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، ظهر دیروز، چهارشنبه ۲۶ آذرماه در گردهمایی رؤسای ادارات فناوری اطلاعات استان‌های کشور که به‌صورت وبیناری برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری فناوری در نظام تعلیم و تربیت، گفت: امروز فناوری اطلاعات ستون فقرات حکمرانی یک کشور است و حکمرانی کارآمد؛ داده‌محور، یکپارچه و فناور پایه است. 

وی با اشاره به استفاده از ابزارهای فناورانه در برگزاری جلسات، اظهار کرد: استفاده از فناوری موجب صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه می‌شود و این رویکرد باید به یک رویه دائمی تبدیل شود تا از وقت، که سرمایه‌ای عمومی است، حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد. 

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش صرفاً با رویکرد فناورانه قابل تحقق است، افزود: امروز وقتی از عدالت سخن می‌گوییم، نخستین ابزار آن فناوری است و وقتی از ارتقای کیفیت آموزش صحبت می‌کنیم، مهم‌ترین و بدیع‌ترین ابزار، فناوری‌های نوین هستند. 

کاظمی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت آموزش و پرورش هوشمند، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، باید سازمانی تمام‌هوشمند با خدمات کاملاً هوشمند، یکپارچه، داده‌محور و فناورپایه ایجاد شود. مسئولان حوزه فناوری باید دارای نگاه کلان و راهبردی باشند و پس از ترسیم چشم‌انداز، موانع اجرایی تحقق آن را در میدان عمل شناسایی و برطرف کنند. 

وی تدوین سند راهبردی فناوری مبتنی بر نظام مسائل را ضروری دانست و گفت: بدون سند راهبردی، مسیر حرکت روشن نخواهد بود. این سند باید چشم‌انداز آینده فناوری آموزش و پرورش را ترسیم کند و مبنای ارزیابی پیشرفت‌ها قرار گیرد. 

وزیر آموزش و پرورش با دسته‌بندی مسائل حوزه فناوری، هفت محور اصلی را شامل زیرساخت‌ها و تجهیزات، منابع انسانی، سامانه‌های یکپارچه، محتواهای فناورانه، فناوری‌های نوین آموزشی، نرم‌افزارهای مدیریت مدرسه و ایجاد فضای رقابتی در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی برشمرد. 

کاظمی در بخش زیرساخت‌ها با اشاره به ضرورت استانداردسازی شبکه، اتصالات، امنیت، سرورها و سکوهای آموزشی، گفت: وجود اتاق سرور استاندارد در استان‌ها یک ضرورت است و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست. استانداردها باید مشخص و نیازها دقیق، واقعی و قابل راستی‌آزمایی اعلام شوند. 

وی با اشاره به تأمین ۴۸۰ سرور برای تقویت زیرساخت شبکه شاد با همکاری دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و مدیریت استان‌ها موظفند با برنامه‌ریزی مشخص، این بخش حیاتی را تقویت کنند. 

وزیر آموزش و پرورش حوزه منابع انسانی فناوری را یکی از مهم‌ترین بخش‌ها دانست و گفت: در این حوزه نه راهبرد مشخصی برای به‌کارگیری، نه برنامه‌ای برای توانمندسازی و نه سیاستی برای افزایش انگیزه وجود داشته است. باید ردیف‌های استخدامی تخصصی، مشوق‌های انگیزشی، فوق‌العاده‌های ویژه و حمایت‌های حقوقی برای نیروهای فناوری پیش‌بینی شود. 

کاظمی با انتقاد از جزیره‌ای بودن سامانه‌ها، تأکید کرد: آموزش و پرورش نیازمند سامانه‌ای یکپارچه است که داده‌ها در آن به‌راحتی تبادل شوند. یکپارچگی به معنای پوسته ظاهری نیست، بلکه به معنای اتصال واقعی داده‌ها و فرآیندهاست. 

وی در ادامه به اهمیت محتواهای فناورانه و فناوری‌های نوین آموزشی اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی کلاس درس صرفاً به ویدئوپروژکتور و تبلت محدود نمی‌شود، بلکه باید نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای هوشمند مبتنی بر آینده‌پژوهی و هوش مصنوعی در اختیار معلمان قرار گیرد. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش نبود نرم‌افزارهای جامع مدیریت مدرسه را یکی از خلأهای جدی دانست و گفت: مدیریت مدرسه، ارتباط با اولیا، حضور و غیاب، ارزشیابی دانش‌آموزان و معلمان و کیفیت کلاس درس باید از طریق سامانه‌های هوشمند و یکپارچه انجام شود. 

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان حوزه فناوری، عملکرد این حوزه را در میان دستگاه‌های اجرایی کشور موفق ارزیابی کرد و گفت: آموزش و پرورش در حوزه دولت الکترونیک و جشنواره شهید رجایی جایگاه مطلوبی کسب کرده است. قدردانی و حمایت از همکاران فناوری اطلاعات باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری