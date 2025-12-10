خبرگزاری کار ایران
رئیس اداره کل حیوانات مضر شهری:

روزانه ۳۰ تا ۴۰ پیام مردمی درباره سگ‌های ولگرد ثبت می‌شود

کد خبر : 1725456
با شروع فصل زمستان و احتمال افزایش حضور سگ‌های ولگرد در تهران، رئیس اداره کنترل حیوانات مضر شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از استمرار و تشدید عملیات جمع‌آوری سگ‌های ولگرد توسط ۱۵ اکیپ فعال در مناطق ۲۲گانه پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین صادقی، رئیس اداره کل حیوانات مضر شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران  با اشاره به آغاز فصل زمستان و کمبود غذا در نقاط حاشیه‌ای و افزایش حضور سگ‌های ولگرد در سطح شهر اظهار کرد: تشدید برنامه‌های زنده‌گیری و جمع‌آوری این حیوانات در دستور کار است. 

وی با بیان اینکه اقدامات ما به‌صورت مستمر و روزانه انجام می‌شود، اظهار کرد: ۱۵ اکیپ اجرایی در مناطق ۲۲گانه فعال هستند. البته تمرکز اصلی عملیات در مناطق حاشیه‌ای و دارای حریم از جمله مناطق ۱.۲، ۴.۵، ۲۱ و ۲۲ و همچنین پهنه جنوبی شامل مناطق ۱۹.۱۸ و ۱۵ است؛ مناطقی که مشترک با حریم تهران بوده و گزارش‌های بیشتری از حضور سگ‌ها دریافت می‌کنیم. 

صادقی توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین مبانی فعالیت ما پیام‌های مردمی است که از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس دریافت می‌شود. اکیپ‌ها در آدرس‌های اعلام‌شده حاضر می‌شوند تا عملیات زنده‌گیری انجام و سگ‌ها به مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب آرادکوه منتقل شوند. 

به گفته وی، روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ پیام مردمی درباره سگ‌های ولگرد ثبت می‌شود و درخواست‌ها در مناطق مختلف تقریبا ثابت است اما باید توجه داشت که بعضا برای یک قلاده سگ بلاصاحب حدود ۵-۶ پیام ثبت می‌شود. 

به گزارش سایت شهر، رئیس اداره کنترل حیوانات مضر شهری درباره طرح استفاده از کلینیک‌های سیار برای عقیم‌سازی گفت: یک مورد پایلوت در منطقه یک در حال راه‌اندازی است. در حال تجهیز خودرو و فراهم‌سازی ابزارهای کلینیکی هستیم تا خدمات درمانی و عقیم‌سازی در همان پهنه مستقر شود. تیم‌های زنده‌گیری نیز در محل حضور خواهند داشت تا کار به‌طور کامل انجام شود. 

وی افزود: بیشترین پیام‌های دریافتی، مربوط به منطقه یک است که به‌دلیل شرایط کوهستانی و همجواری با حریم، با حجم بیشتری از حضور سگ‌ها مواجه است. در صورت موفقیت این طرح پایلوت، این برنامه در سایر مناطق حاشیه‌ای نیز توسعه می‌یابد. 

صادقی درباره نیازهای جانبی طرح گفت: پس از عقیم‌سازی، باید حیوان حدود یک هفته در فضایی مشخص نگهداری شود. بنابراین در کنار واحد سیار، فضایی شامل کانکس یا قفس‌های نگهداری نیز لازم است تا خدمات مراقبتی و درمانی ارائه شود. 

وی درباره زمان فعالیت اکیپ‌ها اظهار کرد: جمع‌آوری سگ‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز انجام می‌شود. در برخی نقاط حضور سگ‌ها در طول روز مشاهده نمی‌شود و عمدتاً شب‌ها در حاشیه شهر تجمع دارند؛ بنابراین عملیات بیشتر در ساعات شب انجام می‌شود. 

صادقی درباره نیروهای اکیپ‌های زنده‌گیری هم توضیح داد: اعضای این تیم‌ها، دوره‌های تخصصی زنده‌گیری را گذرانده‌اند و همراه با راننده خودروهای عملیاتی به محل‌های اعلام‌شده اعزام می‌شوند. 

وی در پایان تأکید کرد: اقدامات کنترل و زنده‌گیری سگ‌های بلاصاحب به‌طور مستمر ادامه دارد و با آغاز فصل زمستان، تمرکز بیشتری بر مناطق دارای گزارش مردمی و مناطق حاشیه‌ای اعمال می‌شود.

