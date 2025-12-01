وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد؛
استفاده از ظرفیت تشکلهای دانشآموزی در توسعه و آبادانی کشور
وزیر آموزشوپرورش بر استفاده از ظرفیت تشکلهای دانش آموزی در توسعه و آبادانی کشور تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم زمینه جذب همه دانشآموزان به بسیج فراهم شود و ضرورت دارد در کل برنامهها بازنگری صورت گیرد تا فعالیتهای بسیج برای تمامی دانشآموزان جذاب باشد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزشوپرورش صبح امروز، دوشنبه ۱۰ آذرماه در دیدار با سردار سلیمانی که به مناسبت هفته بسیج و آغاز اردوهای راهیان نور در سازمان بسیج مستضعفان برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از شهدا، بهویژه سردار سلامی عزیز در این مکان مقدس حضور داشتند و امروز در بین ما نیستد و ما خود را مدیون خون آنان میدانیم.
کاظمی تصریح کرد: بسیج معجزه امام (ره) بود و باید با قدرت استمرار داشته باشد، زیرا استمرار نظام، مدیون بسیج و فرهنگ بسیجی است.
وزیر آموزشوپرورش، با اشاره به این که بسیج مظهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، گفت: مهمترین مزیت رقابتی ما در مقابل دنیای استکبار، داشتن روحیه ایثار، جهاد و فداکاری است. حضرت امام خمینی (ره) نیز سالروز تأسیس این شجره طیبه و در معرفی فرهنگ بسیجی، تعابیر بسیار زیبایی ارایه مینمایند که مثالزدنی است.
وزیر آموزشوپرورش، نگاه تحولی در مجموعه بسیج فرهنگیان کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: امروزه نگاه تحولی در مجموعه بسیج فرهنکیان و مجموعه کانون بسیج کشور حاکم است و الحمدلله در طول جنگ ۱۲روزه نیز بسیج، حضور بسیار فعال و مؤثری داشت که شایسته تقدیر است.
بزرگترین فصل مشترک ما با سایر دستگاهها، بهویژه با مجموعه فرهنگی سازمان بسیج است و این منبعث از رسالت فرهنگی ماست؛ هرجا مشکل یا چالشی وجود دارد، بسیج وارد میشود و آن را حل میکند.
کاظمی افزود: قرارگاه سازندگی، راهیان نور و بسیج دانشآموزی تنها بخشهایی از این مجموعه هستند.
وزیر آموزشوپرورش، با تأکید بر اهمیت بسیج دانشآموزی، گفت: بسیج دانش آموزی، مهمترین کانون تمرکز ما و سازمان است و باید نگاه آیندهنگرانهای به آن داشته باشیم.
کاظمی، ضمن تقدیر از فعالیتهای سردار باستان، گفت: از سردار باستان تشکر میکنیم که در دوران طولانی و موفقی را در تحقق مأموریتهای آموزش و پرورش داشتند.
به گفته وی؛ مأموریت بسیج در همه زمینهها از ساختوساز تا فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، تربیتی و حتی آسیبهای اجتماعی است و کانون اصلی فعالیتهای خود را باید در مدرسه بداند.
وزیر آموزشوپرورش، اظهار کرد: آقای ملکی، معاون پرورشی با تخصصی که در حوزه فرهنگی دارد، به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی منصوب شده تا با سیاستهای تحولی و برنامههای فرهنگی، دوباره به مدرسه برگردیم و اهدافمان را محقق کنیم.
کاظمی، گفت: شعار «هر دانشآموز یک نقش، هر دانشآموز یک مهارت» از اولویتهای ما است و هیچ ظرفیتی به اندازه ظرفیت بسیج نمیتواند در تحقق آن به ما کمک کند.
وزیر آموزشوپرورش گفت: باید تلاش کنیم زمینه جذب همه دانشآموزان به بسیج فراهم شود و ضرورت دارد در کل برنامهها بازنگری صورت گیرد تا فعالیتهای بسیج برای تمامی دانشآموزان جذاب باشد.
کاظمی افزود: دیدگاه فردی من برخاسته از بسیج و باورهای درونی من به این مجموعه است، اگرچه تکالیف اداری نیز این نگاه و وظیفه را سنگینتر میکند. همه ما برای دستیابی به سعادت به این میدان نیاز داریم، ما خود را سرباز نظام و انقلاب میدانیم و به آن افتخار میکنیم.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی افزود: تشکلهای دانش آموزی، ظرفیت بزرگی است که باید از آن در توسعه و آبادانی کشور به خوبی استفاده شود. امید که بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا با هم افزایی بیشتر، در هر شرایطی، تمام قد از کیان نظام جمهوری اسلامی، دفاع کنیم.