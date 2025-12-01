به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش صبح امروز، دوشنبه ۱۰ آذرماه در دیدار با سردار سلیمانی که به مناسبت هفته بسیج و آغاز اردوهای راهیان نور در سازمان بسیج مستضعفان برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از شهدا، به‌ویژه سردار سلامی عزیز در این مکان مقدس حضور داشتند و امروز در بین ما نیستد و ما خود را مدیون خون آنان می‌دانیم.

کاظمی تصریح کرد: بسیج معجزه امام (ره) بود و باید با قدرت استمرار داشته باشد، زیرا استمرار نظام، مدیون بسیج و فرهنگ بسیجی است.

وزیر آموزش‌وپرورش، با اشاره به این که بسیج مظهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، گفت: مهم‌ترین مزیت رقابتی ما در مقابل دنیای استکبار، داشتن روحیه ایثار، جهاد و فداکاری است. حضرت امام خمینی (ره) نیز سالروز تأسیس این شجره طیبه و در معرفی فرهنگ بسیجی، تعابیر بسیار زیبایی ارایه می‌نمایند که مثال‌زدنی است.

وزیر آموزش‌وپرورش، نگاه تحولی در مجموعه بسیج فرهنگیان کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: امروزه نگاه تحولی در مجموعه بسیج فرهنکیان و مجموعه کانون بسیج کشور حاکم است و الحمدلله در طول جنگ ۱۲روزه نیز بسیج، حضور بسیار فعال و مؤثری داشت که شایسته تقدیر است.

بزرگترین فصل مشترک ما با سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه با مجموعه فرهنگی سازمان بسیج است و این منبعث از رسالت فرهنگی ماست؛ هرجا مشکل یا چالشی وجود دارد، بسیج وارد می‌شود و آن را حل می‌کند.

کاظمی افزود: قرارگاه سازندگی، راهیان نور و بسیج دانش‌آموزی تنها بخش‌هایی از این مجموعه هستند.

وزیر آموزش‌وپرورش، با تأکید بر اهمیت بسیج دانش‌آموزی، گفت: بسیج دانش آموزی، مهم‌ترین کانون تمرکز ما و سازمان است و باید نگاه آینده‌نگرانه‌ای به آن داشته باشیم.

کاظمی، ضمن تقدیر از فعالیت‌های سردار باستان، گفت: از سردار باستان تشکر می‌کنیم که در دوران طولانی و موفقی را در تحقق مأموریت‌های آموزش و پرورش داشتند.

به گفته وی؛ مأموریت بسیج در همه زمینه‌ها از ساخت‌وساز تا فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، تربیتی و حتی آسیب‌های اجتماعی است و کانون اصلی فعالیت‌های خود را باید در مدرسه بداند.

وزیر آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: آقای ملکی، معاون پرورشی با تخصصی که در حوزه فرهنگی دارد، به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی منصوب شده تا با سیاست‌های تحولی و برنامه‌های فرهنگی، دوباره به مدرسه برگردیم و اهدافمان را محقق کنیم.

کاظمی، گفت: شعار «هر دانش‌آموز یک نقش، هر دانش‌آموز یک مهارت» از اولویت‌های ما است و هیچ ظرفیتی به اندازه ظرفیت بسیج نمی‌تواند در تحقق آن به ما کمک کند.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: باید تلاش کنیم زمینه جذب همه دانش‌آموزان به بسیج فراهم شود و ضرورت دارد در کل برنامه‌ها بازنگری صورت گیرد تا فعالیت‌های بسیج برای تمامی دانش‌آموزان جذاب باشد.

کاظمی افزود: دیدگاه فردی من برخاسته از بسیج و باورهای درونی من به این مجموعه است، اگرچه تکالیف اداری نیز این نگاه و وظیفه را سنگین‌تر می‌کند. همه ما برای دستیابی به سعادت به این میدان نیاز داریم، ما خود را سرباز نظام و انقلاب می‌دانیم و به آن افتخار می‌کنیم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی افزود: تشکل‌های دانش آموزی، ظرفیت بزرگی است که باید از آن در توسعه و آبادانی کشور به خوبی استفاده شود. امید که بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا با هم افزایی بیشتر، در هر شرایطی، تمام قد از کیان نظام جمهوری اسلامی، دفاع کنیم.

