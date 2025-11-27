بهزیستی اجتماعی محورترین سازمان دولت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست "بررسی مسائل اجتماع‌محور و محله‌محور سازمان بهزیستی" که صبح امروز پنجشنبه ۶ آذر با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان سازمان بهزیستی برگزار شد با اشاره به نزدیک شدن روز بزرگداشت معلولان گفت: امروز در خدمت گروه‌های اجتماع‌محور و محله‌محور سازمان بهزیستی و بررسی ظرفیت آنها هستیم.

وی با بیان اینکه نظام‌های دولتی برای خدمت‌گذاری به مردم شکل گرفته‌اند، افزود: دولت‌ها طی تحولاتی از ساختار سیاسی که تنها نگه‌دارنده جغرافیا بودند به دولت امنیتی، اقتصادی و در نهایت دولت خدمتگزار تبدیل شدند اما به‌تدریج بوروکراسی گسترده باعث پرهزینه و ناکارآمد شدن خدمات شد و فاصله میان نیازهای جامعه و خدمات حکمرانی افزایش یافت.

حسینی ادامه داد: این روند منجر به ظهور الگوی جدیدی شد که در آن دولت کوچک‌تر می‌شود و خدمت‌گزاری به مردم و محلات واگذار می‌شود. خدمات اجتماع‌محور، محله‌محور و مردم‌گرا از همین‌جا شکل گرفت و دولت چهاردهم نیز بر محله‌محوری تأکید ویژه دارد، جنگ ۱۲ روزه نیز این ضرورت را بیش از پیش نشان داد.

۱۳ چرخش تحول‌آفرین در بهزیستی با محوریت اجتماع‌محوری

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به حکم وزیر کار اظهار داشت: در حکم وزیر کار برای بنده به خدمات اجتماع‌محور و محله‌محور اشاره شده است و براین اساس در بهزیستی ۱۳ چرخش تحول‌آفرین طراحی کرده‌ایم که تأکید آنها بر فعالیت‌های اجتماع‌محور و محله‌محور است. زیست‌بوم جامع مشارکت نیز طراحی شده و سازمان بهزیستی، اجتماعی‌محورترین و محله‌محورترین سازمان دولت است و ما خود را بیش از هر دستگاهی مخاطب اجرای تأکید رئیس‌جمهور بر محله‌محوری می‌دانیم.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های اجتماع‌محور در بهزیستی گفت: ۲۰ هزار مؤسسه و مرکز ما خدمات بهزیستی را به شکل اجتماع‌محور ارائه می‌دهند و ۱۱ هزار گروه اجتماع‌محور داریم که ۱۲۰ هزار داوطلب و تسهیلگر محلی و میانی در محلات فعال هستند. همچنین با راهبری وزیر کار، طرح سلام را برای افزایش ضریب نفوذ فعالیت‌های محله‌محور و ساماندهی و توانمندسازی بیشتر محلات به‌ویژه در خدمات پیشگیرانه آغاز کرده‌ایم این طرح به‌صورت پایلوت در ۳۰ استان شروع شده است. همچنین بانک زمان که وزارت تعاون پیگیری می‌کند و طرح شبکه داوطلبان را به این‌ها پیوند می‌دهیم تا بتوانیم مسیر سخت اما ضروری محله‌محوری را ادامه دهیم.

گروه‌های همیاران سلامت اجتماعی و مالی

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: گروه‌های همیاران سلامت اجتماعی روانی داریم که شامل دو هزار گروه ۱۰ تا ۱۵ نفره هستند و بیش از ۲۰ هزار داوطلب محلی را ساماندهی کرده‌اند نتیجه این فعالیت‌ها صدور مجوز برای ۷۰۰ مؤسسه جمعیت همیاران سلامت با ظرفیت ۶ هزار نفر بوده است. گروه‌های خرد مالی محلی را داریم که ۵۳۰۰ گروه با ۱۲ تا ۱۵ عضو هستند و اکنون بیش از ۵۰ هزار همیار محلی را در خود ساماندهی کرده‌اند. این گروه‌ها در روستاها و مناطق کم‌برخوردار دو هدف عمده دارند؛ فقرزدایی و ترویج رویکرد بانک‌پذیری، بانک کشاورزی نیز به‌صورت پلکانی به آنها تسهیلات زنجیره‌ای می‌دهد و اعضا ضامن یکدیگر می‌شوند.

حسینی با اشاره به فعالیت گروه‌های محب (مددکاران حامی در بلایا) گفت: ۱۱۴۶ تیم فوریتی محب در قالب ۴۹۲ پایگاه و با حضور ۴ هزار داوطلب مددکار، روان‌شناس و روان‌پزشک فعال هستند و اثر خود را در جنگ ۱۲ روزه کامل به جامعه نشان دادند. «برنامه CBR یا توانبخشی مبتنی بر جامعه در سطح دنیا و ایران پیگیری می‌شود و ۶۱۰ هزار معلول در مناطق روستایی و شهری تحت پوشش این برنامه هستند. این فعالیت‌ها در ۴۷ هزار منطقه عمدتاً روستایی و بخشی شهری انجام می‌شود و ۹۵ درصد مناطق روستایی کامل تحت پوشش قرار گرفته‌اند و امسال در شهرها در قالب طرح سلام، پوشش CBR را ۶۰ درصد افزایش می‌دهیم همچنین ۱۱۳۳ مؤسسه رسمی غیردولتی و ۱۴ هزار تسهیلگر میانی، محلی و داوطلب در این قالب ساماندهی شده‌اند.

طرح‌های مانا برای مشارکت اجتماعی نوجوانان

رئیس سازمان بهزیستی درباره طرح‌های ویژه مشارکت اجتماعی نوجوانان و زنان گفت: طرح مانا یا مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران از دل محلات و مدارس برمی‌خیزد و اکنون ۷۰ هزار نوجوان تحت پوشش دارد قصد داریم به آنها قالب رسمی و مجوز بدهیم و جشنواره فعالیت‌هایشان را سالانه برگزار کنیم. طرح خاتم نیز با حضور ۲۵۰۰ تسهیلگر آموزش‌دیده با رویکرد تاب‌آوری و مهارت‌آموزی دختران و مادران فعالیت می‌کند.

اجرای مسابقه محله در سراسر کشور

حسینی اظهار داشت: هفته بعد از ۱۲ آذر برای اینکه محلات جان بگیرد، مسابقه محله هر هفته یک روز اجرا می‌شود، این برنامه ضبط تلویزیونی خواهد شد و در تلویزیون پخش می‌شود. به‌تدریج کانون‌های محله را برای توانمندسازی افراد فعال می‌کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی با تشریح فعالیت‌های تیم‌های محب گفت: این تیم‌ها باید سه کار انجام دهند، نخست؛ زمانی که حادثه بیرونی روان فرد یا جمع را به‌هم می‌ریزد، تیم محب به‌عنوان یک محرک بیرونی، عواملی را که ایجاد اضطراب و استرس می‌کند خنثی کرده و آرامش ایجاد می‌کند در بخش سوم نیز نظام ارجاع را داریم که افراد را به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات تخصصی روان‌شناسی متصل می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت تسهیلگران در قالب طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه متذکر شد: در قالب این طرح، تسهیلگران به دل محله می‌روند و نیروهای خاموش و گوشه‌نشین را از انفعال خارج کرده و گرد هم جمع می‌کنند و گروه‌های محلی تشکیل می‌دهند. سیاست ما این است که آنها را به‌تدریج به نهادهای مردمی غیردولتی رسمی تبدیل کنیم و سالانه جشنواره فعالیت‌هایشان را برگزار کنیم همچنین با استفاده از فرصت طرح سلام، نظام ارجاع ایجاد می‌کنیم و گسترش و افزایش ضریب نفوذ فعالیت‌ها را در دستور کار خواهیم داشت.

