تمدید مهلت ثبت‌نام «جایزه معلم» تا ۱۰ آذر

تمدید مهلت ثبت‌نام «جایزه معلم» تا ۱۰ آذر
وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به‌منظور فراهم‌ شدن فرصت مشارکت بیشتر، و با توجه به اتمام مراحل اداریِ ارسال بخشنامه آموزش‌ و پرورش درباره اطلاع‌رسانی «جایزه معلم» و ابلاغ آن به مدارس، مهلت ثبت‌نام در سومین دوره این جایزه تا ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این جایزه با هدف تکریم و تقویت شأن اجتماعی معلمان به یک یا چند معلم به‌صورت مشترک اهدا می‌شود.

 مخاطب جایزه:

معلمان و مربیانی که حداقل ۵ سال گذشته سابقهٔ فعالیت داشته و برنامه‌شان این است که ۳ سال آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

داوطلبان باید فعالیت آموزشی و تربیتی مستقیم برای افراد ۱۸ساله و کمتر در مدرسه، مسجد، آموزشگاه، باشگاه، مؤسسات خیریه یا به هر شکل دیگری داشته باشند.

 نحوهٔ ثبت‌نام و معرفی:
 

همه معلمان و مربیان می‌توانند از طریق [پیوند](https://seamorq.net/events/639961ba-0950-4e5f-b491-c821c41cb7f5) نامزد سومین دوره «جایزه معلم» شوند. همچنین عموم مردم می‌توانند معلمان تاثیرگذار را از طریق [پیوند](https://muallemprize.ir/معرفی-معلم/) نامزد جایزه کنند.

 معیارهای ارزیابی:


۱. شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای
۲. نوآوری مسئله‌محور در حوزهٔ تعلیم‌وتربیت
۳. تأثیرگذاری بر زندگی و آیندهٔ شاگردان
۴. تعامل سازنده با جامعهٔ محلی در فرایند رشد و یادگیری شاگردان
۵. وجههٔ اجتماعی اثرگذار و الگوساز

 مبلغ جایزهٔ سومین دورهٔ «جایزه معلم» ۱ میلیارد تومان است.

 مهلت ثبت‌نام تا ۱۰ آذر ماه و اختتامیه در دی‌ماه ۱۴۰۴ ایام مبعث پیامبر اکرم(ص) است.

 

