معلمان و مربیانی که حداقل ۵ سال گذشته سابقهٔ فعالیت داشته و برنامه‌شان این است که ۳ سال آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

داوطلبان باید فعالیت آموزشی و تربیتی مستقیم برای افراد ۱۸ساله و کمتر در مدرسه، مسجد، آموزشگاه، باشگاه، مؤسسات خیریه یا به هر شکل دیگری داشته باشند.



نحوهٔ ثبت‌نام و معرفی:



همه معلمان و مربیان می‌توانند از طریق [پیوند](https://seamorq.net/events/639961ba-0950-4e5f-b491-c821c41cb7f5) نامزد سومین دوره «جایزه معلم» شوند. همچنین عموم مردم می‌توانند معلمان تاثیرگذار را از طریق [پیوند](https://muallemprize.ir/معرفی-معلم/) نامزد جایزه کنند.



معیارهای ارزیابی:



۱. شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای

۲. نوآوری مسئله‌محور در حوزهٔ تعلیم‌وتربیت

۳. تأثیرگذاری بر زندگی و آیندهٔ شاگردان

۴. تعامل سازنده با جامعهٔ محلی در فرایند رشد و یادگیری شاگردان

۵. وجههٔ اجتماعی اثرگذار و الگوساز



مبلغ جایزهٔ سومین دورهٔ «جایزه معلم» ۱ میلیارد تومان است.



مهلت ثبت‌نام تا ۱۰ آذر ماه و اختتامیه در دی‌ماه ۱۴۰۴ ایام مبعث پیامبر اکرم(ص) است.