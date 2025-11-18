به گزارش ایلنا، سعید اوحدی، در اولین همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی با عنوان «نفس‌های سوخته» که امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه در مجتمع نشاط برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از ۵ تشکل جانبازان که برای برگزاری این همایش تلاش کردند، گفت: این اولین همایشی است که برگزار می‌شود و برگزاری آن به این دلیل بود در دهه‌های اخیر شاهد جنایت‌های تلخی در دنیا بودیم که با سکوت مجامع بین‌المللی همراه بود.

معاون رئیس جمهور افزود: بعد از اینکه سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ مشروعیت رژیم خبیث و منحوس صهیونیست را پذیرفت، شاهد پایمال شدن حقوق انسان‌ها و مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین بودیم، در حالی که امام خمینی (ره) در رابطه با ماهیت رژیم صهیونیست در سال ۱۹۶۴ تذکر داد، ۳ سال بعد در جنگی، رژیم غاصب صهیونیست در سال ۱۹۶۷ سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآورد.

مهندس اوحدی با اشاره به اعتراض مردم جهان علیه رژیم اشغالگر صهیونیست، تصریح‌کرد: با توجه به مظلومیت شهدای غزه، شاهد اعتراض مردم دنیا علیه رژیم اشغالگر صهیونیست بودیم، مردم در کشورهای دنیا مطالبه‌گر حقوق انسانی و همچنین منع گسترش استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی هستند، در کشورهای ایتالیا و استرالیا، مردم در راهپیمایی از حقوق مردم مظلوم فلسطین دفاع کردند.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رژیم خبیث صهیونیست عامل بی‌ثباتی در دنیا است، تصریح‌کرد: هفته آینده «اجلاس سالانه سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی» در لاهه برگزار می‌شود، سال گذشته ایران نایب رئیس شورای اجرایی این سازمان شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حضور کودک مظلوم جنگ ۱۲ روزه «کیان قاسمیان» در این همایش، گفت: باید صدای این کودک مظلوم و صدای شهدای جنگ ۱۲ روزه را به مردم دنیا برسانیم. بی‌تابی کیان به دلیل این است که این کودک مظلوم از تاریکی می‌ترسد و می‌خواهیم صدای مظلومیت کیان به مردم دنیا برسد.

به گزارش ایثار، اوحدی با اشاره به تشکیل دبیرخانه همایش بین‌المللی «نفس‌های سوخته» در بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: این دبیرخانه را ایجاد می‌کنیم تا بگوییم که جانبازان شیمیایی ما نفس‌های سوخته دارند، بیش از ۷۰ درصد جمعیت مردم سردشت قهرمان دچار آسیب‌های سلاح‌های شیمیایی شدند و ۸ هزار نفر از مردم بی‌دفاع در حلبچه به شهادت رسیدند.

انتهای پیام/