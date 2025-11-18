رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
رژیم صهیونیستی عامل بیثباتی در دنیا است
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تشکیل دبیرخانه همایش بینالمللی «نفسهای سوخته» در بنیاد، گفت: همایش جانبازان شیمیایی فریاد مظلومیت ایران در برابر سکوت جهانی است.
به گزارش ایلنا، سعید اوحدی، در اولین همایش بینالمللی جانبازان شیمیایی با عنوان «نفسهای سوخته» که امروز سهشنبه ۲۷ آبانماه در مجتمع نشاط برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از ۵ تشکل جانبازان که برای برگزاری این همایش تلاش کردند، گفت: این اولین همایشی است که برگزار میشود و برگزاری آن به این دلیل بود در دهههای اخیر شاهد جنایتهای تلخی در دنیا بودیم که با سکوت مجامع بینالمللی همراه بود.
معاون رئیس جمهور افزود: بعد از اینکه سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ مشروعیت رژیم خبیث و منحوس صهیونیست را پذیرفت، شاهد پایمال شدن حقوق انسانها و مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین بودیم، در حالی که امام خمینی (ره) در رابطه با ماهیت رژیم صهیونیست در سال ۱۹۶۴ تذکر داد، ۳ سال بعد در جنگی، رژیم غاصب صهیونیست در سال ۱۹۶۷ سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآورد.
مهندس اوحدی با اشاره به اعتراض مردم جهان علیه رژیم اشغالگر صهیونیست، تصریحکرد: با توجه به مظلومیت شهدای غزه، شاهد اعتراض مردم دنیا علیه رژیم اشغالگر صهیونیست بودیم، مردم در کشورهای دنیا مطالبهگر حقوق انسانی و همچنین منع گسترش استفاده از سلاحهای کشتار جمعی هستند، در کشورهای ایتالیا و استرالیا، مردم در راهپیمایی از حقوق مردم مظلوم فلسطین دفاع کردند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رژیم خبیث صهیونیست عامل بیثباتی در دنیا است، تصریحکرد: هفته آینده «اجلاس سالانه سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی» در لاهه برگزار میشود، سال گذشته ایران نایب رئیس شورای اجرایی این سازمان شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حضور کودک مظلوم جنگ ۱۲ روزه «کیان قاسمیان» در این همایش، گفت: باید صدای این کودک مظلوم و صدای شهدای جنگ ۱۲ روزه را به مردم دنیا برسانیم. بیتابی کیان به دلیل این است که این کودک مظلوم از تاریکی میترسد و میخواهیم صدای مظلومیت کیان به مردم دنیا برسد.
به گزارش ایثار، اوحدی با اشاره به تشکیل دبیرخانه همایش بینالمللی «نفسهای سوخته» در بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: این دبیرخانه را ایجاد میکنیم تا بگوییم که جانبازان شیمیایی ما نفسهای سوخته دارند، بیش از ۷۰ درصد جمعیت مردم سردشت قهرمان دچار آسیبهای سلاحهای شیمیایی شدند و ۸ هزار نفر از مردم بیدفاع در حلبچه به شهادت رسیدند.