برخورد قانونی و قاطع با مراکز آموزش غیردولتی غیرمجاز

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به رعایت قوانین و حرکت در چارچوب‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت، تأکید کرد: مراکز غیر مجازی که در سطح کشور مشغول به فعالیت می‌باشند، در حال شناسایی بوده و مطابق با قانون به شدت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  احمد محمود زاده معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه همه نظام‌های آموزشی در دنیا به دنبال اهداف مشخصی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان خود هستند، گفت: هیچ‌کشوری دردنیا وجود ندارد که در تربیت نیروی انسانی خود که مهمترین سرمایه آن کشور است، بی‌هدف و برنامه باشد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه نیروی انسانی عامل و هدف پیشرفت و توسعه است، تصریح کرد: در کشور عزیز ما ایران نیروی انسانی عامل خودسازی، تمدن‌سازی و جامعه‌سازی است، لذا نظام تعلیم و تربیت در کشور ما نیز دارای اهداف مشخصی است که باید در چارچوب اهداف تعیین شده مطابق با اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حرکت کنیم. 

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امروز دشمن اقتدار علمی فرزندان این سرزمین را نشانه گرفته است و از پیشرفت‌های علمی ما بیمناک است، اظهار کرد: ترور دانشمندان بزرگ هسته‌ای و نیروها و نوابغ علمی کشور نشان داد که دشمن نمی‌خواهد شاهد پیشرفت‌های علمی و توانمندی‌های فناورانه درکشور باشد. 

محمود زاده، با تاکید بر ضرورت تقویت میانگین معدل دانش آموزان و بالا بردن سطح علمی آن‌ها، گفت: باید سیاست‌های ما و همکاری شما عزیزان در مراکز و مدارس غیر دولتی منجر به ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و نتیجه آن بالا رفتن توان علمی دانش آموزان شود. 

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مراکز غیر دولتی باید در مسیر جهت گیری‌های آموزش و پرورش حرکت کرده و کمک کنند، گفت: همگی باید تلاش کنیم تا کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس رشد قابل قبولی داشته باشد و این نشست هم اندیشی در همین راستاست تا از ایده‌ها و نظرات شما همراهان نظام تعلیم و تربیت کشور بهره ببریم. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمود زاده ادامه داد: باید از ظرفیت خوب و قابل توجه موسسات و آموزشگاه‌های علمی و مراکز آزمون در راستای کیفیت بخشی به نظام آموزشی کشور بهره برد و با یک همکاری مشترک می‌توان در بالابردن میانگین معدل نهایی دانش آموزان اثرگذار بود. 

او با اشاره به رعایت قوانین و حرکت در چارچوب‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت، تاکید کرد: مراکز غیر مجازی که در سطح کشور مشغول به فعالیت می‌باشند، در حال شناسایی بوده و مطابق با قانون به شدت با آن‌ها برخورد خواهد شد لذا کلیه مراکز ملزم به دریافت مجوز فعالیت و راه اندازی بوده و باید هر چه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام جدی نمایند.

