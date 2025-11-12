سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور در آخر هفته
سازمان هواشناسی اعلام کرد طی سه روز آینده جوی پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم است.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، این شرایط موجب افزایش آلاینده های جوی و آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت میشود.
روزهای شنبه و یکشنبه در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و در برخی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۲ و کمینه دمای آن به ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.