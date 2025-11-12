روزهای شنبه و یکشنبه در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و در برخی ساعات رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۲ و کمینه دمای آن به ۱۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.