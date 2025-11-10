به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلیس، سرتیپ دوم پاسدار " محمد بهرامی" در جلسه تبیین و هم اندیشی معارف نهج البلاغه که با حضور فرماندهان، اساتید، کارکنان و دانشجویان دنشگاه افسری تربیت پلیس امام حسن محتبی(ع) برگزار گردد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با قدردانی از برگزاری چنین جلسات معنوی برای تبیین کلام حکمت آمیز امیرالمومنین علی (ع)، اظهار داشت: یکی از صفات عظیم قرآن حکمت آمیز بودن آن است و یکی از صفات نهج البلاغه نیز حکمت آمیز بودن است، سخنی که حق است و باطل در آن راهی ندارد، محکم است و تغییر و تحریف در آن راهی ندارد.

این مقام مسئول در ادامه با بیان حدیث نورانی از پیامبر رحمت (ص) که فرمودند " دانش و حکمت به ده قسمت تقسیم شده است، نُه قسمت آن به علی (ع) داده شده و تنها یک قسمت از آن بین همه مردم تقسیم گردیده، و علی (ع) در آن یک قسم هم از دیگران اعلم و داناتر است"، افزود: امام علی (ع) در طول 23 سال نزول وحی، همواره در کنار نبی مکرم اسلام(ص) بوده است و از لسان نورانی پیامبر با اسرار آیات قرآن آشنا شد و این وجود نازنین از ابتدا با آیات وحی عجین بوده است به همین دلیل است که باید بگوییم کلام امیر که در کتاب نورانی نهج البلاغه گردآوری شده است تفسیر و بیان ممتاز قرآن است.

وی با تاکید به ینکه اگر می خواهید کتاب خدا را به درستی درک کنید باید نهج البلاغه را مطالعه و در آن تدبر کنید، افزود: رهبر معظم و حکیم انقلاب فرمودند "نهج‌البلاغه واقعا کتاب عمل است، کتاب معرفی اسلام است، هر کسی نهج‌البلاغه را نمی‌خواند از قرآن خبری ندارد." مقام معظم رهبری در بیان صفات و ویژگی های امیرالمومنین نیز به دو ویژگی حکمت و حاکمیت اشاره فرمودند، کلام حکمت آمیز امام علی (ع) و اینکه آن حضرت در زمانی خاص حاکم جامعه اسلامی بودند و مسئولیت حکومت را بعهده داشتند. این دو خصوصیت، سخنان ایشان اثر بخش تر و کاربردی تر می نماید.

سردار بهرامی با تاکید به اینکه نهج البلاغ مختص به یک دوره خاص نبوده و برای تمامی دوران کاربردی است، با اشاره به برخی مشکلات و نواقص موجود در کشور، تصریح کرد: نهج‌البلاغه نسخه‌ای شفابخش برای حل این مشکلات است و اگر به‌درستی مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از گره‌های موجود در حوزه‌های مختلف حکمرانی باز خواهد شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تدبیر فرمانده محترم کل فراجا و ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برای دومین سال پیاپی اولویت اول این نهاد انقلابی موضوع ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و نهج البلاغه تعیین گردیده است که ضمن قدردانی از این اقدام حکیمانه سردار رادان و حجت الاسلام شیرازی، باید اعلام کنیم اقدامات، برنامه ها و فعالیت های بسیار موثری در این حوزه صورت گرفته است و برنامه های متعددی برای آشنایی و اُنس بیش از پیش کارکنان و خانواده های محترم آنان با نهج البلاغه پیش بینی شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: بالاتر از اجرای اولویت سال1404، سخنان و اوامر فرمانده معظم کل قوا است که در اولین سخنرانی خود در سال 1404 فعالان فرهنگی را به مطالعه و آموزش نهج‌البلاغه توصیه فرمودند، ایشان در اولین روز از سال 1404 در پیام نوروزی خود فرمودند "امیرالمؤمنین قلّه‌ی عدالت است، قلّه‌ی تقوا است، قلّه‌ی گذشت است در طول تاریخ. اگر ملّت ایران و ملّتهای مسلمان بخواهند استفاده کنند از درس این انسان بزرگ و برترین انسانها بعد از پیغمبر اکرم، باید به نهج‌البلاغه بیشتر مراجعه کنند. من توصیه میکنم امسال فعّالان عرصه فرهنگی به مطالعه‌ی نهج‌البلاغه و آموزش نهج‌البلاغه توجّه ویژه‌ای داشته باشند".

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در انتظامی کشور عزم مقدسی شکل گرفته تا یکایک کارکنان و خانواده های محترم آنان در کنار آشنایی و انس همیشگی با قرآن، با معارف اهل‌بیت (ع) و کلام حکمت آمیز امیرالمؤمنین (ع) پیوندی دائمی پیدا کنند، زیرا این اعتقاد و باور ماست که پلیس جامعه قرآنی و انتظامی در تراز انقلاب اسلامی بدون نهج‌البلاغه محقق نمی گردد.

سردار بهرامی در تکمیل سخنان خود گفت: در راستای برگزاری اولین همایش سراسری نهج البلاغه در سطح فراجا که بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد تا کنون 2500 اثر در رشته های کلیپ، نماهنگ، شعر، عکس، فیلم کوتاه و مقاله به دبیر خانه این همایش واصل گردیده است و بنا دارم تا آن زمان همایش های نهج البلاغه را در تمامی رده های انتظامی، استان ها و یگانهای بلافصل در سراسر کشور برگزاری کنیم.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه اذعان داشت: این همایش می‌تواند به عنوان الگویی ماندگار در پیوند علم و ایمان، و تبیین جایگاه نهج‌البلاغه در نظام مدیریتی اسلامی نقش‌آفرینی کند و بر کیفیت تعامل پلیس با جامعه تأثیرگذار باشد و یقیناً نقش ماندگاری معنویت و کیفیت عملکرد کاری کارکنان فراجا خواهد داشت.

