در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
کمبود کارگر ایرانی چالشی برای نظافت تهران/ استخدام اتباع مجاز برای جبران کمبود نیرو
در پی اظهارات عضو شورای شهر تهران مبنی بر عدم مشاهده نقاط کثیف در پایتخت، معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تشریح عملکرد سامانه ۱۳۷، اعلام کرد که آمار این سامانه هرچند مهم، اما تنها شاخص ارزیابی نیست و رضایت شهروندی در گرو اقدامات زیرساختی و مشارکت همگانی است.
به گزارش ایلنا، در پی اظهارات اخیر «مهدی بابایی»، عضو شورای شهر تهران، مبنی بر نبود نقاط کثیف در شهر و استناد به آمار سامانه ۱۳۷ به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت شهری، «داوود گودرزی»، معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفتئگو با خبرنگار ایلنا با ارائه توضیحاتی، اقدامات و برنامههای این معاونت را تشریح کرد.
وی اظهار داشت: تعداد پیامهای مردمی در سامانه ۱۳۷ لزوماً به معنای رضایت ۱۰۰ درصدی نیست، اما یکی از شاخصهای اصلی سنجش آن محسوب میشود.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: در سه سال اخیر، با پایش مستمر و علمی این سامانه، شاخصهای آماری درخواستهای مردمی به صورت ماهانه و دستهبندیشده در اختیار بخشهای اجرایی قرار میگیرد که این امر به شناخت دقیقتر مشکلات و دغدغههای مردم منجر شده است.
گودرزی تسهیل و تسریع در پاسخگویی به درخواستهای شهروندی با محوریت موضوع نظافت را از دیگر اقدامات مؤثر دانست و تصریح کرد: با استقرار کارشناسان ویژه و بهرهگیری از پیمانکاران و ظرفیت داخلی، فاصله میان ثبت پیام شهروند تا اجرای درخواست، به حداقل ممکن رسیده و بسیاری از پیامها به صورت واقعی بسته میشوند.
معاون شهردار تهران با اشاره به فراهمآوری بستر مناسب برای مشارکت شهروندان در ارائۀ طرحهای جامع، اظهار داشت: با تشکیل کمیته فنی در سازمان مدیریت پسماند، این امکان برای هر شهروند ایرانی، غیرتهرانی و حتی اتباع خارجی فراهم شده است تا نظرات، پژوهشها، محصولات و پیشنهادات خود را ارائه دهند. این کمیته به صورت کاملاً تخصصی به این درخواستها رسیدگی و متقاضی را از نتیجه کار مطلع میکند.
گودرزی به دیگر اقدامات میدانی و تشویقی نیز اشاره کرد و گفت: اعزام روزانه اکیپهای خدمات شهری متشکل از ادارات مختلف به سطح محلات، امکان رفع مشکلات را در کمترین زمان ممکن فراهم کرده است.
وی برگزاری «جشنواره خشت بهشت» را از دیگر اقدامات مهم این دوره برشمرد و توضیح داد: این جشنواره بستری برای ارزیابی مستمر فعالیتهای مناطق در حوزه خدمات شهری و مدیریت پسماند است. حضور چندصد نفر از همکاران داوطلب سامانه ۱۳۷ برای ارزیابی فعالیتها در سطح محلات، از نکات ارزشمند این طرح است.
به گفته گودرزی، بخش دوم این جشنواره نیز با هدف تشویق و دلگرمی کارگران بخش خدمات شهری و ایجاد فرصت برای عرضه مهارتها و هنرهای آنان برگزار شده و دور دوم آن با اهداف گستردهتر در حال اجراست.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان این که سازمان متعهد به رسیدگی به درخواستهای شهروندان در سامانه پیشنهادات شهردار است، خاطرنشان کرد: علاوه بر اولویتبندی درخواستهای مردمی، سازمان پسماند اقدامات مؤثری نیز در ابعاد مدیریتی، نظارتی، تجهیزاتی و پیمانکاری انجام داده است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه توضیحات خود، بر نقش بیبدیل شهروندان در تحقق نظافت پایدار تأکید کرد و گفت: نظافت شهر به حد نهایی مطلوبیت ۱۰۰ درصدی نمیرسد، مگر این که مردم عزیز همراهی کنند؛ چرا که در حال حاضر مستمراً شاهد تولید زباله در کوچه و خیابان هستیم.
گودرزی با اشاره به اقدامات حمایتی از پیمانکاران نظافت، اعلام کرد: در کنار نظارت و سایر تمهیدات از جمله تعدیل و مساعدت به پیمانکاران، اقداماتی برای سبکسازی تعهدات آنان و تمرکز بر نظافت در سطح مناطق در دستور کار قرار گرفته است.البته جداسازی بخشهایی از پیمانهای تجمیعی کنونی نیز در حال انجام است.
به گفته گودرزی برای تقویت ناوگان عملیاتی، تعدادی خودروی جدید از طریق سازمان پسماند خریداری و به پیمانکاران اجاره داده شده و تعدادی نیز توسط خود پیمانکاران خریداری شده است.
معاون شهردار تهران از یک همکاری استراتژیک خبر داد و گفت: با اعتقاد به بهکارگیری بخش علمی و دانشگاهی کشور، زمینه همکاری با این بخش فراهم شده است. در همین راستا، هفته گذشته تفاهمنامهای با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، که یکی از قطبهای علمی جهانی در زمینه علوم بهداشتی است، تنظیم شد.
استخدام اتباع مجاز برای جبران کمبود نیرو
گودرزی به موضوع کمبود نیروی پاکبان و سیاستهای تأمین نیروی انسانی پرداخت. وی اولویتبندی سهگانه را مدرنسازی و مکانیزاسیون، بهکارگیری نیروی ایرانی و استفاده از نیروی اتباع مجاز اعلام کرد.
وی تأکید کرد: مدرنسازی و واقعیسازی مکانیزاسیون در خدمات شهری برای کاهش نیاز به کار دستی، جزو اولویتهای کاری و اهم موضوعات اجرایی است.
گودرزی از انجام اقدامات مهمی در حوزه تجهیزات نظافتی و جمعآوری پسماند خبر داد و وعده داد: تا انتهای سال، [از این تجهیزات] رونمایی و به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران به صراحت اعلام کرد: بکارگیری نیروی ایرانی، اولویت دوم سازمان پس از مکانیزاسیون است. استفاده از نیروی اتباع مجاز، اولویت سوم برای جبران کمبود نیرو است.
گودرزی تأکید کرد: در همه موارد، پرداخت حق و حقوق کارگران و پیمانکاران و واقعیسازی بهای خدمات، موتور پیشبرنده کار است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت بهکارگیری راهکارهای نوین در مدیریت پسماند پایتخت، جزئیات برنامههای تحولآفرین این معاونت را در چهار حوزه تشریح کرد.
وی اولین محور را «معطوف به نظام فکری و فنی مدیریت پسماند» عنوان کرد و افزود: این تحول مشتمل بر بازنگری در متن و متون قراردادی، نحوه واگذاری پیمانها از بعد جغرافیایی، نوع مأموریتهای متمرکز در یک پیمان، توان فنی و رتبه پیمانکاران و همچنین نظام اقتصادی و حق و حقوق کارگر و پیمانکار است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران، جلب مشارکت مردمی را محوره دوم برنامه نوینسازی دانست و افزود: برخی راهکارها مرتبط با جلب مشارکت مردمی در حوزههای تنظیف، کاهش پسماند و تفکیک در مبدأ است.
این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت نظارت هوشمند به عنوان سومین محور اظهار داشت: استقرار سامانههای نظارت هوشمند به عنوان یکی از محورهای اصلی مدرنیزاسیون در دستور کار قرار دارد.
گودرزی با اشاره به اقدامات مهم در حوزه تجهیزات مکانیزه و فناورانه، به نمونههای عینی اشاره کرد: میتوان به نصب و راهاندازی مخازن زیرسطحی، ایجاد کاربریهای جدید برای تنظیف المانهای شهری، اجرای برنامههای ویژه برای مدیریت پسماندهای حجیم و همچنین توسعه برنامههای معطوف به انرژی مانند پروژههای زبالهسوزی اشاره کرد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران به موانع و مشکلات موجود در مسیر ارتقای خدمات شهری پرداخت و برنامۀ متبوعش برای عبور از این چالشها را تبیین کرد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران مهمترین چالشهای پیشِ رو را در چهار محور اصلی برشمرد.
نهادهای مکلف به همکاری در زمینه فرهنگسازی، به تعهدات خود عمل نمیکنند
گودرزی با اشاره به قانون مدیریت پسماند اعلام کرد: عدم همکاری مطلوب دستگاههای موظف در قانون مدیریت پسماند و آییننامه اجرایی آن در زمینه پیادهسازی قانون، یکی از اصلیترین چالشهاست.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون، تصریح کرد: نهادهای آموزشی، تبلیغی و فرهنگی که طبق قانون مکلف به همکاری در زمینه فرهنگسازی در موضوعات بازیافت و مدیریت پسماند هستند، به تعهدات خود عمل نمیکنند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران دومین چالش را رفتار برخی شهروندان عنوان کرد و مواردی را برشمرد: عدم همراهی مطلوب برخی از شهروندان در موضوع رعایت نظافت و همراهی با برنامههای مدیریت پسماند شهری مانند تفکیک و کاهش زباله در مبدأ، تحویل زباله تر در ساعت ۹ شب، تحویل زباله خشک در روز به غرفهها یا خودروهای مربوطه و همچنین غذارسانی به حیواناتی مانند موش و سگ از سوی مردم.
گودرزی به «نبود بخش خصوصی توانمند متمایل به سرمایهگذاری در حوزه مدیریت پسماند» به عنوان چالش سوم اشاره کرد و «کمبود کارگر ایرانی» را به عنوان چالش چهارم برشمرد.
گودرزی در نهایت چشم انداز شش ماه آینده خدمات شهری را ترسیم کرد: چشم انداز 6 ماه آتی شهر عبارت است از مشاهده خیابان های تمیزتر، المان های شهری تمیزتر و رنگ آمیزی شده، خودروهای تنظیف جدیدتر و بهتر از گذشته، مخازن و زیرمخزنی های زباله نوسازی یا بهسازی شده، فعالیت غرفه های بازیافت و خودروهای فعال در زمینه دریافت پسماند خشک و سامانه نوماند با رویکرد خیلی بهتر از گذشته.