به گزارش ایلنا، نشست هم‌اندیشی با سفرای ایران در کشورهای قاره آمریکا با حضور حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر قنبری، معاون بورس و امور دانشجویان خارج، دکتر جعفری مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان به صورت مجازی برگزار شد.



حبیبا در این نشست که به ابتکار سازمان امور دانشجویان و به منظور گسترش دیپلماسی علمی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های سفارت‌های ایران در جذب دانشجویان بین‌المللی، برگزار شد؛ گفت: جذب 320 هزار دانشجو تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، یک وظیفه قانونی برای سازمان امور دانشجویان است.



معاون وزیر علوم در ادامه دو عامل مهم و مؤثر در جذب دانشجویان بین‌المللی را اعتبار نظام آموزش عالی ایران در تولید علم و هزینه‌های پایین تحصیل و زندگی در کشور ایران عنوان کرد.



رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: مطابق آمار ارائه شده در حال حاضر تعداد 65 هزار دانشجوی بین‌الملل در ایران مشغول به تحصیل هستند که با شروع سال تحصیلی 6 هزار نفر دانشجوی جدید نیز به این آمار افزوده می‌شود؛ که از این تعداد، دو هزار دانشجو به صورت بورسیه در ایران مشغول به تحصیل هستند.



قنبری معاون بورس و امور دانشجویان خارج نیز در این جلسه به آمادگی 60 دانشگاه تراز اول وزارت علوم برای جذب 280 هزار دانشجوی بین‌الملل اشاره کرد و افزود: اعطای مجوز به 31 دانشگاه برتر کشور برای برگزاری دوره‌های دانشگاهی به زبان‌ دوم به عنوان یک عامل مهم برای افزایش جذابیت تحصیل در ایران است.



وی همچنین به امکان برگزاری آموزش‌های دانشگاهی به صورت مجازی برای دانشجویان بین‌الملل اشاره کرد و افزود: این موضوع فرصتی برای جذب دانشجویان از کشورهای قاره آمریکا است.



جعفری مدیر کل اموردانشجویان بین‌الملل نیز در این جلسه به ارائه آماری جامع از وضعیت دانشجویان تبعه کشورهای قاره آمریکا که مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های ایران هستند، پرداخت.



همچنین در این نشست، سفرای ایران به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های جذب دانشجویان بین‌المللی پرداختند و به نکاتی همچون استفاده از تجارب کشورهای رقیب در حوزه دیپلماسی علمی، تقسیم‌بندی کشورهای آمریکای لاتین به منظور معرفی بهتر دانشجویان برای دریافت پذیرش، ارائه اینفوگرافیک‌ها و تبلیغات جذاب درباره شرایط زندگی و تحصیل در ایران، استفاده از ظرفیت اساتید زبان فارسی برای جذب دانشجو، تمرکز بر جذب دانشجویان به صورت بورسیه و فراهم کردن شرایط برای جذب دانشجویان شهریه‌پرداز، تبادل دانشجو با کشورهای هدف از طریق همکاری‌های دو جانبه، مدیریت چالش‌های مرتبط با دوری مسافت و هزینه‌های سفر، توجه به تفاوت‌های فرهنگی و نیاز به مدیریت آن‌ها اشاره کردند.



به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، گفتنی است در این نشست؛ جعفری مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل، خانم عمادی معاون مدیرکل اداره کل بورس و اعزام دانشجویان و سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروگوئه، برزیل، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، شیلی و مکزیک نیز حضور داشتند.

انتهای پیام/