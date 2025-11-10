اعلام فرآیند جدید سامانه مرکزی صدور بارنامه شهری

به گزارش ایلنا، نسخه جدید سامانه مرکزی صدور بارنامه شهری راه‌اندازی و طی ابلاغ رسمی به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور اعلام شد که کاربران از این پس می‌توانند از طریق آدرس barname. utcms. ir نسبت به صدور بارنامه‌های شهری اقدام کنند.

بر اساس این ابلاغ، صدور تمامی بارنامه‌های شهری در آینده نزدیک صرفاً از طریق سامانه جدید امکان‌پذیر خواهد بود و سامانه فعلی به نشانی Baarbarg. ir متوقف می‌شود. با این حال، به‌منظور تسهیل فرآیند تطبیق و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات، طی چند هفته نخست دوره انتقال، قابلیت استفاده همزمان از هر دو سامانه برای شرکت‌ها، رانندگان و مسئولان ذی‌ربط فراهم شده است.

در این دستور تأکید شده است که تمامی امور مرتبط از جمله صدور، پیگیری، تأیید و اطلاع‌رسانی بارنامه‌های شهری به سامانه جدید منتقل شده و مدیریت یکپارچه این فرآیند در بستر مذکور انجام خواهد شد. همچنین فرآیندها و روال‌های اجرایی در سامانه جدید مطابق ساختار فعلی بوده و تغییری در دستورالعمل‌ها ایجاد نشده است.

کاربران می‌توانند بدون نیاز به تغییر در نحوه ورود یا بهره‌برداری، از طریق آدرس جدید عملیات مربوط به صدور بارنامه شهری را دنبال کنند.

گفتنی است، اطلاعیه‌ها، اخبار و مستندات آموزشی مرتبط با سامانه از این پس صرفاً از طریق کانال رسمی پیام‌رسان بله به نشانی: barname_utcms@ منتشر خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این سازمان از معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها درخواست کرده است با اطلاع‌رسانی دقیق به واحدهای مرتبط و شهرداری‌های تابعه، از بروز هرگونه تأخیر یا اختلال در روند صدور بارنامه‌های شهری جلوگیری کنند.

