خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام نتیجه مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل

اعلام نتیجه مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل
کد خبر : 1711209
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از اجرای مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل در کشور خبر داد و گفت: کارآگاهان 314 سارق حرفه ای را دستگیر و 449 فقره سرقت را کشف کردند.

به گزارش ایلنا از پلیس،  سرهنگ "کامیار چهری" در تشریح جزیئات این خبر با اشاره به مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل اظهار داشت: این طرح از سوم آبان ماه به مدت سه روز در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد که نتایج قابل توجهی در کشف جرایم و دستگیری مجرمان به همراه داشت.

وی با بیان در اجرای این طرح کارآگاهان مبارزه با سارقان منازل مجموعا 314 سارق حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: در جریان این عملیات ها 28 مالخر که در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت داشتند دستگیر و 449 فقره پرونده در زمینه سرقت منزل نیز تشکیل و کشف شد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: اجرای این طرح در راستای وظیفه ذاتی پلیس آگاهی و با هدف برقراری نظم و امنیت، افزایش احساس آرامش در میان شهروندان و برخورد قاطع با سارقان حرفه ای انجام شد.

وی تاکید کرد: تداوم این طرح ها با استفاده از رفیت های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی، موجب افزایش ضرب امنیت در محلات، کاهش وقوع سرقت و ارتقای احساس امنیت عمومی خواهد شد.

سرهنگ "چهری" در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی در منازل و همکاری با پلیس از طریق تماس با شماره اضطراری 110، نقش موثری در پیشگیری از وقوع سرقت ایفا کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ