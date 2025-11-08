اعلام نتیجه مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از اجرای مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل در کشور خبر داد و گفت: کارآگاهان 314 سارق حرفه ای را دستگیر و 449 فقره سرقت را کشف کردند.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "کامیار چهری" در تشریح جزیئات این خبر با اشاره به مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل اظهار داشت: این طرح از سوم آبان ماه به مدت سه روز در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد که نتایج قابل توجهی در کشف جرایم و دستگیری مجرمان به همراه داشت.
وی با بیان در اجرای این طرح کارآگاهان مبارزه با سارقان منازل مجموعا 314 سارق حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: در جریان این عملیات ها 28 مالخر که در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت داشتند دستگیر و 449 فقره پرونده در زمینه سرقت منزل نیز تشکیل و کشف شد.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: اجرای این طرح در راستای وظیفه ذاتی پلیس آگاهی و با هدف برقراری نظم و امنیت، افزایش احساس آرامش در میان شهروندان و برخورد قاطع با سارقان حرفه ای انجام شد.
وی تاکید کرد: تداوم این طرح ها با استفاده از رفیت های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی، موجب افزایش ضرب امنیت در محلات، کاهش وقوع سرقت و ارتقای احساس امنیت عمومی خواهد شد.
سرهنگ "چهری" در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی در منازل و همکاری با پلیس از طریق تماس با شماره اضطراری 110، نقش موثری در پیشگیری از وقوع سرقت ایفا کنند.