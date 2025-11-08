خبرگزاری کار ایران
رونمایی از چهره جدید میدان تجریش تا پایان سال

رونمایی از چهره جدید میدان تجریش تا پایان سال
میدان تجریش به عنوان یکی از میادین بزرگ شهر تهران با هدف ایجاد فضایی دلنشین و تردد ایمن برای شهروندان با چهره جدید، تا پایان سال رونمایی می‌شود.

به گزارش  ایلنا  به نقل از شهرداری منطقه یک تهران، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران گفت: طرح میدان تجریش در یکی از پرترددترین مناطق شهر تهران و در کنار مراکز تجاری، اداری، مرقد مطهر صالح بن موسی کاظم با همکاری اساتید معماری تهیه و اقدامات اجرایی آن در حال تکمیل است.

وی افزود: این میدان دارای ۲۳ درخت چنار بود که سال گذشته چند درخت جدید با بن ۶۰ به آن اضافه و اکنون دارای ۲۵ اصل درخت است که وضعیت آنها بدون هیچ‌گونه جابجایی و تغییر، حفظ و اجرای معبر داخل میدان با اولویت حفظ حریم درختان در حال ساخت است.

صفایی گفت: فضای چمن این میدان که به دلیل مشکلات کم آبی و نگهداری پرهزینه، زیبایی خود را از دست داده بود و محل حضور افراد آسیب دیده اجتماعی و معتادان متجاهر و روشن کردن آتش و … شده بود جمع‌آوری و به جای آن باغچه‌های طولی در کنار معبر و آب نمای مرکزی طراحی و اجرا شد.

معاون شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد: با اصلاح هندسی در ضلع شرقی میدان و در ابتدای خیابان‌های فنا خسرو و طباطبایی پور و ایجاد دو ورودی شرقی و غربی به میدان، یک مجموعه وسیع، زیبا و کم ترافیک برای شهروندان به بهره‌برداری خواهد رسید.

صفایی تاکید کرد: مدیریت شهری منطقه یک با حساسیت بالا بر روی درختان چنار منطقه در حال رصد و پایش مستمر و کنترل آفات است.

 

