رونمایی از چهره جدید میدان تجریش تا پایان سال

به گزارش ایلنا به نقل از شهرداری منطقه یک تهران، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران گفت: طرح میدان تجریش در یکی از پرترددترین مناطق شهر تهران و در کنار مراکز تجاری، اداری، مرقد مطهر صالح بن موسی کاظم با همکاری اساتید معماری تهیه و اقدامات اجرایی آن در حال تکمیل است.

وی افزود: این میدان دارای ۲۳ درخت چنار بود که سال گذشته چند درخت جدید با بن ۶۰ به آن اضافه و اکنون دارای ۲۵ اصل درخت است که وضعیت آنها بدون هیچ‌گونه جابجایی و تغییر، حفظ و اجرای معبر داخل میدان با اولویت حفظ حریم درختان در حال ساخت است.

صفایی گفت: فضای چمن این میدان که به دلیل مشکلات کم آبی و نگهداری پرهزینه، زیبایی خود را از دست داده بود و محل حضور افراد آسیب دیده اجتماعی و معتادان متجاهر و روشن کردن آتش و … شده بود جمع‌آوری و به جای آن باغچه‌های طولی در کنار معبر و آب نمای مرکزی طراحی و اجرا شد.

معاون شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد: با اصلاح هندسی در ضلع شرقی میدان و در ابتدای خیابان‌های فنا خسرو و طباطبایی پور و ایجاد دو ورودی شرقی و غربی به میدان، یک مجموعه وسیع، زیبا و کم ترافیک برای شهروندان به بهره‌برداری خواهد رسید.

صفایی تاکید کرد: مدیریت شهری منطقه یک با حساسیت بالا بر روی درختان چنار منطقه در حال رصد و پایش مستمر و کنترل آفات است.

انتهای پیام/