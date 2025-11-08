خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلودگی هوای تهران تا پایان هفته جاری

آلودگی هوای تهران تا پایان هفته جاری
کد خبر : 1711174
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا تا پایان هفته جاری همچنین افزایش نسبی دما طی دو روز آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا،  اداره کل هواشناسی استان تهران بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد که طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و دو روز آینده (۱۸ و ۱۹ آبان) دما به‌صورت نسبی افزایش خواهد یافت.

همچنین تا فردا یکشنبه (۱۸ آبان‌ماه) به‌دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در بعضی ساعت‌ها غلظت آلاینده‌ها در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی و کیفیت هوا کاهش خواهد یافت. تداوم این شرایط تا پایان هفته جاری نیز مورد انتظار است.

آسمان تهران طی ‌یکشنبه (۱۸ آبان‌ماه) صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد ملایم خواهد بود و بیشینه دمای این روز به ۲۲ و کمینه دمای آن به ۱۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد همچنین حداقل دمای تهران طی روز دوشنبه (۱۹ آبان) ۱۱ و حداکثر دما نیز ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود و آسمان در این روز صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ