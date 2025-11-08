آلودگی هوای تهران تا پایان هفته جاری

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد که طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد ملایم خواهد بود و دو روز آینده (۱۸ و ۱۹ آبان) دما به‌صورت نسبی افزایش خواهد یافت.

همچنین تا فردا یکشنبه (۱۸ آبان‌ماه) به‌دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در بعضی ساعت‌ها غلظت آلاینده‌ها در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی و کیفیت هوا کاهش خواهد یافت. تداوم این شرایط تا پایان هفته جاری نیز مورد انتظار است.

آسمان تهران طی ‌یکشنبه (۱۸ آبان‌ماه) صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد ملایم خواهد بود و بیشینه دمای این روز به ۲۲ و کمینه دمای آن به ۱۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد همچنین حداقل دمای تهران طی روز دوشنبه (۱۹ آبان) ۱۱ و حداکثر دما نیز ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود و آسمان در این روز صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم خواهد بود.

انتهای پیام/