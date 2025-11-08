«جایزه کریم» به دانشآموختگان برتر حوزه فلسفه، علوم پایه و بنیادی اهدا شد
از ۵۰ دانشآموخته برگزیده دانشگاه تهران در قالب «جایزه کریم» تجلیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، مراسم تجلیل از فارغالتحصیلان رتبه اول مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برخی رشتههای دانشگاه تهران، با عنوان «جایزه کریم» روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به همت بنیاد حامیان دانشگاه برگزار شد.
توجه به علوم انسانی و علوم پایه از سوی حامیان دانشگاه
محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این مراسم با تشکر از خیّر و حامی دانشگاه تهران، آقای کریم کیهانی، که بانی «جایزه کریم» است، گفت: «ما در کشورمان انسانهای بزرگواری داریم که بدون هیچ وظیفهای، نسبت به کشور خود احساس مسئولیت میکنند».
وی با اشاره به اینکه در این مراسم بر اساس دیدگاه ویژه خیّر ارجمند، از دانشجویان برخی رشتههای علوم انسانی، علوم پایه و بنیادی تجلیل میشود، گفت: «توجه به علوم انسانی، علوم پایه و بنیادی نشاندهنده توجه آقای کیهانی به موضوعات مهم و حیاتی است که ما نیز در دانشگاه تهران به آن رسیدهایم و به این امر توجه میکنیم و دانشجویان را به این سمت سوق میدهیم. ما نیز مانند ایشان به علوم پایه توجه داریم و رشتههای فلسفه و علوم پایه را جزو رشتههای خاص میدانیم».
امید با بیان اینکه آقای کیهانی اصرار زیادی کردند تا نامشان مطرح نشود، گفت: «ایشان موافق نبودند و از ما خواستند که ایشان را به عنوان «کریم» معرفی کنیم. همانطور که میدانید کریم از اسماً الهی است، اما از آنجا که مبنای نظر ما در دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشگاه، جلب نظر و نیات واقفین و حامیان است، ابتدا اصرار ایشان را پذیرفتیم، اما در ادامه به منظور فرهنگسازی حمایت از دانشگاه تهران، از ایشان درخواست کردیم که اجازه دهند کار مهم ایشان به نام خودشان گفته شود».
انتخاب آگاهانه دانشگاه تهران توسط حامیان دانشگاه
رئیس دانشگاه تهران، با اشاره به موقعیت جغرافیایی محل برگزاری مراسم گفت: «از این باغ هزاردستان که امروز مراسم در آن برگزارمیشود، تا دانشگاه تهران چندین دانشگاه دیگر نیز وجود دارد، اما آقای کیهانی دانشگاه تهران را برای حمایت انتخاب کردند و این مسئله نشان میدهد که به جز دانشگاهیان که در داخل دانشگاه به دانشگاه تهران افتخار و توجه میکنند، شخصیتهایی نیز خارج از دانشگاه به دانشگاه تهران توجه ویژه دارند و پیشقدم میشوند و از دانشگاه تهران و دانشجویان حمایت میکنند و این باعث افتخار دانشگاه است».
۹۰ سال افتخار و جامعیت دانشگاه تهران دلیل توجه حامیان این دانشگاه است
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تاریخچه درخشان دانشگاه گفت: «در طول ۹۰ سال پرافتخار و بالندگی، اکثر بزرگان کشور در همه علوم از جمله ادبیات، هنر، مهندسی و کشاورزی از دانشگاه تهران برخاستهاند و دانشگاه تهران همچنان دانشگاه برتر در کشور است».
وی با اشاره به جایگاه امروزین دانشگاه تهران گفت: «در کشور ما امسال فقط دو دانشگاه برتر در رتبهبندیهای معتبر جهانی وجود داشته که یکی دانشگاه علوم پزشکی و دیگری دانشگاه تهران بوده است. وقتی کسی مانند آقای کیهانی اصرار دارند به علوم پایه و علوم انسانی اهمیت بدهند، این جامعیت فقط در دانشگاه تهران دیده میشود و این دانشگاه جایی است که امثال ایشان میتوانند نیّتشان را محقق کنند».
امید با اشاره به حضور دانشجوی خود در بین منتخبین گفت: «امروز من به عنوان استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشجوی خودم را اینجا دیدم و شاهد زحمات او در طول ۴ سال بودم و میدانم که این برتر شدن کار سادهای نبوده است».
وی خطاب به همه دانشجویان تقدیر شده گفت: «کسانی که امروز مورد توجه حامی بزرگوار بودند، به آسانی به اینجا نرسیدند. شما مزد زحمات خود را اینجا گرفتید و در جای دیگر در جامعه هم خواهید گرفت».
امید با تقدیر از ۵۰ دانشجوی برتر گفت: «خوشحالیم که از ۵۰ دانشجو اینجا تقدیر شد. هرچند میدانیم همه دانشگاه تهرانیها برتر هستند، اما از میان همه این دانشجویان، ۵۰ نفر بهترین بودند و میشود گفت: «یک درصد برتر دانشجویان دانشگاه تهران در اینجا جمع شدند».
تعهد به حمایت از دانشگاه، درخواست رئیس دانشگاه از دانشجویان برگزیده
رئیس دانشگاه تهران گفت: «انتظار از شما دانشجویان این است که همانطور که تاکنون بهترین بودید، در آینده نیز در جایی که قرار میگیرید این بهترین بودن را حفظ کنید. هم در اخلاق بهترین باشید، هم در حفظ محیط زیست و هم در همه وجوه جامعه بهترین شهروند باشید. من اطمینان دارم که شما که در دانشگاه تهران بهترین بودید، در خانواده، جامعه و محیط اداری هم بهترین خواهید بود. ما به داشتن دانشآموختگان تلاشگر و زحمتکش که برای رسیدن به مراتب بالاتر و رسیدن به دانش و مهارتی که بتواند کشور را از این شرایط نجات دهد، افتخار میکنیم».
امید با اشاره به هویت دانشگاهی دانشآموختگان گفت: «بدیهی است شما هر کجا باشید ما به بودنتان افتخار میکنیم؛ همانطور که در همه جا به دانشگاهیان دانشگاه تهران افتخار میکنند. من روزی را میبینم که شما زندگیهای بزرگی را اداره میکنید، اشتغالزایی میکنید و جمع زیادی از دوستان خود را به کار میگمارید. بنابراین در هر جایی که قرار میگیرید، خود را دانشآموخته و متعهد دانشگاه بدانید و قدمی برای دانشگاه تهران بردارید».
امید با بیان تکلیف جدیدی برای دانشآموختگان گفت: «باید بگویم که شما دانشجویان یک تکلیف دیگر هم دارید و آن اینکه همیشه حامی دانشگاه باشید. کار خیر میتواند گاهی با حضور، با کلام و با راهنمایی شما در حوزه علم و دانش و دین صورت بگیرد و شما قول بدهید که با فکرکردن، با راهنمایی و با تخصص خود، یاریگر و حامی دانشگاه میشوید».
حضور خیّرین و حامیان، قوت قلب دانشگاهیان است
وی با اشاره به حضور خیرین گفت: «حضور جمعی از خیرین و یاریگران دانشگاه در این جلسه در کنار آقای کیهانی، این نوید را میدهد که بزرگان کشور و صنعتگران به فکر دانشجویان دانشگاه و علم و فناوری هستند و این باعث قوت قلب ماست. ما در برنامه جدید دانشگاه، بخش زیادی را به حوزه خیّرین واگذار کردیم و انصافاً هم نهایت همیاری و همکاری را با دانشگاه داشته و دارند».
گردهمایی بزرگ دانشآموختگان دانشگاه تهران برگزار میشود
رئیس دانشگاه تهران از برنامه آینده خبر داد و گفت: «دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشگاه قرار است گردهمایی بزرگ دانشآموختگان دانشگاه تهران را برگزار کنند. این جمع بزرگ اکنون به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است و من از جمع دانشآموختگان و از همه شما دعوت میکنم تا به جمع این دوستان در این مراسمُ بپیوندید».
بنیاد حامیان دانشگاه تهران؛ مجموعهای مردمی و غیرانتفاعی
محمود کمرهای، معاون آموزشی دانشگاه تهران و رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران، دیگر سخنران مراسم، با بیان اینکه بنیاد حامیان دانشگاه یک مجموعه مردمنهاد، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، گفت: «هدف این بنیاد، حمایت از دانشجویان و افزایش کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه تهران است».
وی با اشاره به اینکه بهترین دانشجویان به دانشگاه تهران وارد میشوند، افزود: «وظیفه بنیاد حامیان، حمایت از این نخبگان است و این کار را با تجهیز آزمایشگاهها، ساخت و تجهیز خوابگاهها و غیره انجام میدهد».
معاون دانشگاه تهران اظهار داشت: «این برگزیدگان، دانشجویان رتبه اول دانشگاه تهران هستند و بنیاد برنامههای مختلفی برای حمایت از دانشجویان مستعد و علاقهمند دارد تا هر کدام بتوانند در کشور منشأ خیر باشند و در آبادانی کشور مشارکت کنند».
اقتدار علمی، پایه اقتدار ملی
رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تأکید کرد: «اقتدار کشورها بسته به اقتدار علمی آنهاست و ما خوشحالیم که این مراسم برای تقدیر از دانشجویانی برگزار میشود که جزو کمککنندگان به اقتدار علمی کشور هستند.»
وی ابراز امیدواری کرد که این مراسم، فتح بابی برای مراسمهای بعدی باشد تا رتبههای اول سایر رشتهها نیز در مراسم حضور داشته باشند.